В Шумерле чествовали муниципальных служащих

Сегодня, 23 апреля, в зале ДК Восход" принимали поздравления в честь Дня местного самоуправления работники и ветераны муниципальной службы, депутаты городского Собрания депутатов, общественники, выступающие участниками созидательных процессов по развитию города.



Глава города Сергей Яргунин, выражая собравшимся слова признательности, отметил важность слаженной работы всех ветвей власти ради достижения единого результата — обеспечения комфортного и качественного уровня жизни горожан.



Глава администрации Валерий Шигашев призвал избравших стезю служения людям действовать единой командой, чувствуя за собой ответственность перед каждым жителем муниципалитета.

Слова поздравлений прозвучали и из уст депутатов городского Собрания депутатов В. Кровякова и Л. Пронина.



Леонид Николаевич вручил главе города сертификат для создания комфортных условий в работе значимых отраслей лучшими работниками на основе важных профессий работниками местного самоуправления г. Шумерли.



В этой праздничной и торжественной обстановке отличившимся в работе муниципальным служащим были вручены Почётные грамоты и Благодарности.

На протяжении всего мероприятия творческие коллективы и талантливые исполнители радовали собравшихся яркими номерами.