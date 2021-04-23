В Шумерле волонтеры-обучающиеся вышли на экодежурство

В рамках месячника по благоустройству и санитарной очистки города, городского экологического субботника, Всероссийской акции «Экодежурство по стране», добровольцы, члены поискового отряда «ЩИТ» МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля продолжили участие в уборке города.

Ребята привели в порядок участок в Сквере Победы, Сквер им. В.М. Скаржевского, территории возле Монумента десантного планера Г-11, Обелиска павшим рабочим комбината, «Аллею любви», пешеходные дорожки.

Участие в субботниках сближает нас, приобщает к заботе об окружающем их пространстве, дает возможность сделать полезное дело.

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