В стране проведут более ста хакатонов

До 2024 года в стране планируется проведение более 100 хакатонов по искусственному интеллекту среди разработчиков, сообщил заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Речь идет о конкурсах, на которых разработчики программного обеспечения совместно решают бизнес- или социальную проблему за счет технологий искусственного интеллекта. Ожидается, что они помогут поставить современные технологии на службу гражданам страны.

«До 2024 года хакатоны пройдут во многих субъектах Российской Федерации. Также федеральным проектом «Искусственный интеллект» национальной программы «Цифровая экономика» предусмотрено проведение соревнований окружного и международного уровней. Всего более 100 мероприятий. Финансирование на их проведение составит около 850 млн рублей, будут привлекаться также внебюджетные источники. Ожидается, что общее количество участников соревнований составит более 20 тысяч человек», — отметил Чернышенко.

Добавим, мероприятия пройдут в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Организаторы ставят своей целью продвижение искусственного интеллекта и вовлечение ИТ-разработчиков в развитие данной технологии в России.