В приоритете комплексное решение проблем муниципалитетов

21 апреля в Шумерле и Шумерлинском районе побывала заместитель председателя кабинета министров Чувашской Республики – министр образования и молодежной политики Алла Салаева. В плотный рабочий график вице-премьера были включены посещение учреждений образования, здравоохранения и встречи с местными депутатами. Обсуждали проблемы социальной сферы, но главное – пути их решения.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШКОЛ

Первый адрес в рабочей программе – школа № 3. Здесь Алле Салаевой показали материально-техническую базу образовательного учреждения и рассказали о его работе. В школьной столовой министр пообщалась с родителями, со стороны которых ведется регулярный контроль качества питания детей. Отдельные слова благодарности прозвучали от родителей учащихся младших классов, которые теперь получают питание бесплатно. А еще с недавних пор столовая начала работать и по субботам.



Гостям показали школьный этнопедагогический музей, который обновился недавно благодаря гранту Главы Чувашии, а в кабинете химии – новое оборудование, поступившее в школу благодаря реализации республиканского проекта «Наука в школу» нацпроекта «Образование».



Алла Салаева также побывала в старом крыле школы, которое подлежит ремонту. «Пристрой школе необходим», — поддержала предложение администрации школы заместитель председателя кабмина. Но очень важно также сделать расчет на перспективу, чтобы в будущем не возникло вопроса, кем заполнить образовательное учреждение.



Об оснащении учебных заведений и ремонтах старых школ чуть позже подробно говорили на семинаре-совещании «Векторы развития системы образования г. Шумерли и Шумерлинского района» с участием представителей образовательных учреждений Чебоксар, руководителей местных общеобразовательных и дошкольных учреждений. Алла Салаева начала свое выступление с теплых слов в адрес замечательной команды педагогов школы № 3, подчеркнув важность их активной деятельности и свою готовность поддержать инициативы.

Если у вас есть педагог, готовый готовить детей на олимпиады, объединить вокруг себя ребят и вдохновить их, мы всегда найдем возможность открыть вам финансирование на приобретение того или иного оборудования, — отметила министр, подчеркивая, что выбирать все же надо то, что действительно нужно детям.

Массовое оснащение школ планшетами, программным обеспечением и другим оборудованием, без которого невозможен сегодня образовательный процесс, запланировано завершить к 2024 году за счет средств федерального бюджета.

В числе других проблем, которые обозначила Алла Салаева, — отток молодежи из сел и малых городов республики. Министр подчеркнула, что очень важно вести с подростками профориентационную работу, объяснять значимость средне-специального образования, чтобы молодежи захотелось учиться в своем регионе, остаться в родных местах.

В финале семинара прошло награждение Почетными грамотами Минобразования Чувашии лучших педагогов города и района, показавших высокие результаты в профессиональной деятельности.

НЕ ТОЛЬКО ЗАРПЛАТА, НО И КОМФОРТНАЯ СРЕДА

Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр стал следующим пунктом рабочей поездки Аллы Салаевой. В сопровождении министра здравоохранения Чувашии Владимира Степанова, и.о. главного врача Шумерлинского ММЦ Дмитрия Мурашкина и главы администрации города Валерия Шигашева заместитель председателя кабинета министров Чувашии посетила кабинеты приема врачей, пообщалась с медицинским персоналом и пациентами. Следует отметить, что с утра в медицинском центре вели прием врачи республиканского клинического онкологического диспансера.



Министр здравоохранения в своем выступлении отметил, что правительство республики ведёт планомерную работу по модернизации первичного звена здравоохранения. «Люди должны получать квалифицированную медицинскую помощь в хороших условиях, — акцентировал руководитель ведомства. — Для этого в республике строятся, реконструируются и капитально ремонтируются сотни медицинских организаций, закупаются необходимое медицинское оборудование, транспорт, решаются кадровые проблемы». Большие объемы средств заложены и для поддержки медицинских работников в рамках федеральных программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Если ранее врачам, согласившимся переехать в село или малый город, выплачивался 1 млн руб., а фельдшерам — 500 тыс. руб., то с этого года выплаты составляют 1,5 млн руб. и 750 тыс. руб. соответственно.



Тем не менее, основной темой встречи с коллективом Шумерлинского межтерриториального медицинского центра стала проблема дефицита кадров отрасли. Как один из вариантов ее решения Алла Салаева предложила организовать на базе одной из школ Шумерли медицинский класс.

Химия и биология станут профильными предметами в таких классах, выпускники будут уверенно поступать в медицинские вузы республики и по договорам возвращаться в родной город. Этот механизм нужно хорошо продумать. Понятно, что проблема не решится за один год, но задел нужно начинать сейчас. Однако, чтобы молодежь возвращалась в родные села, этого мало. Дело тут не только в уровне заработной платы. молодежь можно привлечь исключительно достойным уровнем жизни, развитой в муниципалитете инфраструктурой, событийной средой, качественным досугом, — отметила Алла Салаева.

Больной для шумерлинцев вопрос — судьба здания бывшего противотуберкулезного диспансера. Здание было построено в 1965 году, до 2005 года находилось в ведении муниципалитета, потом было передано в республику, с 2013 года не функционирует. Алла Салаева поручила Минздраву совестно с Минимущества республики, в ведении которого в настоящее время находится здание, принять окончательное решение о том, что дальше делать со зданием.

В завершении встречи лучшие из шумерлинских медиков были отмечены Почетными грамотами Минздрава Чувашии.

КОНСТРУКТИВНЫЙ ДИАЛОГ

В повестке дня встречи Аллы Салаевой с депутатским корпусом города основной стала тема развития социальной сферы Шумерли. На встрече присутствовали министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов, заместители министра образования и молодежной политики Чувашии Алексей Лукшин, Николай Жуков, Наталия Скворцова, заместитель министра культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии Татьяна Казакова. В конструктивном диалоге стороны поделились мыслями о развитии инфраструктуры города, механизмах привлечения кадрового потенциала. Алла Салаева и члены рабочей группы ответили на волнующие депутатов вопросы по социальному развитию Шумерли и Чувашии в целом.

Приятным завершением встречи стало вручение высокой награды – за добросовестную и эффективную работу в органах местного самоуправления Благодарности Главы Чувашской Республики удостоена главный специалист-эксперт по связям с общественностью и СМИ администрации города Алена Андреева.



А в Ходарской школе им. И.Н. Ульянова вице-премьера ждали депутаты Шумерлинского района. Наряду с проблемами образования здесь обсуждали вопросы развития социальной отрасли муниципалитета.



Самой теплой в насыщенной программе вице-премьера стала встреча с представителями женсовета города Шумерли в Центре детского творчества. В ней приняла участие председатель Союза женщин Чувашии Наталья Николаева. Было отмечено, что такие встречи очень важны, они позволяют совместно решать имеющиеся проблемы, знать, какими общими ресурсами для достижения целей обладают женщины Чувашии.

Татьяна Александрова, Ольга Дмитриева.