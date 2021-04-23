ВОЕННЫЕ АРТЕФАКТЫ ДЛЯ МУЗЕЕВ ЧУВАШИИ

Депутат Госсовета Чувашии Юрий Зорин передаст в музеи Чувашии предметы с мест последних сражений легендарной чапаевской дивизии.



Депутат Государственного совета Чувашской Республики от партии «Единая Россия» Юрий Зорин передаст музеям республики исторические военные артефакты с мест сражений 25-ой «чапаевской» дивизии. Эти предметы были обнаружены поисковым отрядом «Чапаевец» во время раскопок на мысе Херсонес в Крыму. Юрий Зорин финансово поддерживает работу поисковиков.