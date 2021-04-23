Весной в ТОП-3 обращений жителей Чувашии через соцсети вошли вопросы благоустройства и уборки

Об этом сообщают в Центре управления регионом (ЦУР). Там только на минувшей неделе обработали 59 запросов по вопросам благоустройства и уборки территорий. Сотрудники центра отмечают всплеск интереса к этой тематике. Обращения не остались без внимания.

Так, администрация Чебоксарского района ликвидировала свалку в селе Ишлеи. По жалобе чебоксарки убрали мусор в районе дома 47 по улице Максима Горького.

В ответ на просьбы жителей в Чебоксарах в этом году обустроят спортивные площадки на Дементьева 22, 24 и Б. Хмельницкого 78, 80. Благоустройство дворов также намечено на территории домов 14,15,19 в микрорайоне Восточный.

Кроме того, по обращениям от местного населения для безопасности детворы сделают ограждение на детской площадке по улице Чкаловская в селе Шыгырдан. А на одном из участков в микрорайоне Садовый подрядчик восстановит асфальтовое покрытие тротуара.

Немало вопросов поступало в ЦУР и по теме благоустройства общественных пространств, в частности – о работах на чебоксарском заливе и новочебоксарской набережной, в летнем саду городского ДК в Канаше.

Напомним, уже скоро жители Чувашии смогут принять участие в онлайн-голосовании за объекты для последующего благоустройства. Оно пройдет на специальной платформе с 26 апреля по 30 мая.

Кроме того, 24 апреля граждане смогут внести свою лепту в облагораживание и уборку территорий. В этот день Чувашия присоединится к Всероссийскому субботнику. Он пройдет во всех муниципалитетах, принять участие может каждый.

чувашинформ.рф