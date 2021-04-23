Беспечность приводит к беде

Традиционно весной с наступлением солнечной погоды возрастает количество пожаров от пала травы, который с легкостью может стать причиной серьезных пожаров. Огнеборцы и спасатели ГКЧС Чувашии ежедневно проводят профилактические рейды, беседы с населением, раздают памятки о соблюдении правил пожарной безопасности, тем не менее пожары происходят почти ежедневно.



В текущем году по причине пала сухой травы, сжигания мусора на открытой территории уже зарегистрировано около 100 пожаров. Только за прошлые выходные произошел 51 пожар и в 43 случаях причиной стали пал травы и сжигание мусора. В прошлом году по этой причине было зарегистрировано 468 пожаров на площади 659 га.



Травяные палы, в отличие от лесных пожаров, имеют значительно более массовый характер, охватывают большие площади и, главное, распространяются во много раз быстрее, что весьма затрудняет их тушение. К каким последствиям это может привести, мы знаем на примере ситуации, сложившейся 14 апреля в селе Русские Алгаши, где огонь, перешедший с поля, уничтожил сразу четыре дома. Так весенние палы сухой травы превращаются в рукотворное стихийное бедствие.



Законом Чувашской Республики от 23 июля 2003 года № 22 «Об административных правонарушениях в Чувашской Республике» предполагается вынесение предупреждения виновным в несанкционированном пале травы или наложение административного штрафа: на граждан — в размере от 2000 до 3000 рублей; на должностных лиц — от 6000 до 15000 рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 20000 до 30000 рублей; на юридических лиц — от 150000 до 200000 рублей. С введением с 25 апреля в республике пожароопасного сезона и особого противопожарного режима штрафные санкции увеличиваются.

Уважаемые жители республики!

Для того чтобы избежать пожаров, необходимо помнить об элементарных правилах: