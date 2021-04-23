Апрельские тезисы

21 апреля Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию.

Церемония оглашения прошла в Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж».

Послание-2021 посвящено в основном внутренним вопросам: здравоохранению, социальной политике, экономике. Предлагаем читателям ознакомиться с тезисами документа. Полную версию текста можно прочитать на официальном сайте Президента России (kremlin.ru).

. Сегодня ситуация в сфере демографии чрезвычайная. Сбережение народа России – высший национальный приоритет. Стратегия государства в том, чтобы вновь выйти на устойчивый рост численности населения, добиться к 2030 году средней продолжительности жизни в России 78 лет.



. Правительству, Минздраву совместно с субъектами Федерации поручено с учётом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров, запустить их в полном объёме с 1 июля текущего года для людей всех возрастов. Поэтому уже в ближайшее время необходимо нарастить поставки в регионы мобильных медицинских диагностических комплексов. Особое внимание в ходе профилактических осмотров нужно уделить гражданам с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Правительству поручено реализовать дополнительные меры по противодействию болезням, которые являются основными причинами преждевременной смертности. В ближайшие 3 года дополнительно в сельскую местность, в посёлки городского типа и малые города будет направлено ещё 5 тысяч новых машин скорой помощи.

Чтобы как можно больше людей смогли укрепить здоровье в санаториях и на курортах, до конца года будет продлена программа туристического кэшбэка (возмещение 20 % затрат на туристические поездки по России). Детский отдых нужно сделать максимально доступным. Предложено в текущем году возвращать половину стоимости путёвки при поездке детей в летний лагерь. В целях поощрения талантливой, инициативной молодежи и волонтеров программа частичного возврата средств за туристическую путёвку будет действовать и в каникулярный период, в так называемый высокий сезон.



. В период эпидемии прямыми выплатами поддержаны семьи, в которых растут почти 28 миллионов детей, причём выплаты проводились автоматически. В 2022 году будут внедряться принципы «социального казначейства»: все федеральные пособия, пенсии, другие социальные надбавки, услуги будут оформляться и выплачиваться в режиме «одного окна», по факту создания семьи, рождения ребёнка, выхода на пенсию или другой жизненной ситуации. Через 3 года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю.

. Главное сейчас — обеспечить рост реальных доходов граждан, добиться ощутимых изменений в борьбе с бедностью. Правительству поручено к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми.

Задача – свести к минимуму угрозу бедности для таких семей. Но ряд новых решений необходимо принять незамедлительно уже сейчас. Нужно отдельно поддержать неполные семьи с детьми. Поэтому с 1 июля текущего года детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в таких семьях, будет назначена выплата, размер которой в среднем по стране составит 5650 рублей. Предложено также предусмотреть для женщин, вставших на учёт в ранние сроки беременности и находящихся в трудной материальной ситуации, ежемесячную выплату. В среднем по стране размер такой выплаты составит 6350 рублей в месяц.

Сейчас размер оплаты больничного по уходу за ребёнком зависит от трудового стажа, и для молодых женщин такие выплаты существенно ниже. Законодательные решения для того, чтобы с этого года больничный по уходу за ребёнком в возрасте до 7 лет включительно оплачивался в размере 100 % от заработка, будет принято в ближайшее время.

Предложено в середине августа провести ещё одну единовременную выплату семьям, где растут дети школьного возраста, а именно: по 10 тысяч рублей на всех школьников. И распространить эту меру на будущих первоклассников.



. В рамках действующей федеральной программы и с учётом ресурсов Банка развития ВЭБ до конца 2024 года необходимо построить ещё не менее 1300 новых школ. Кроме того, за 4 года будет закуплено не менее 16 тысяч школьных автобусов.

С прошлого года классные руководители уже получают ежемесячную надбавку к зарплате. Такую же доплату – 5 тысяч рублей — установят для кураторов учебных групп техникумов и колледжей.

. В ближайшие 3 года на обновление сферы культуры, в том числе в сельской местности, в малых исторических городах, предложено дополнительно направить 24 миллиарда рублей. Для поддержки проектов в сфере культуры, искусства и творчества будет создан президентский фонд культурных инициатив.

. В предстоящие 2 года в вузах дополнительно откроются ещё 45 тысяч бюджетных мест. Не менее 70 % из них отдадут в регионы. Начиная с текущего года не менее 100 вузов в субъектах Федерации будут получать гранты от 100 миллионов рублей на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения. На такую поддержку смогут претендовать все государственные вузы, в том числе те, где готовят будущих педагогов, врачей, работников сферы транспорта и культуры.



. В прошлом году беспрецедентные ресурсы были направлены на поддержку экономики, в том числе за счёт льготных кредитов на выплату зарплат сохранено свыше пяти миллионов рабочих мест. Правительству поставлена задача – к концу текущего года восстановить рынок труда.

В прошлом году с 30 до 15 % снизились страховые взносы для малого и среднего бизнеса. Это решение будет применяться на постоянной основе и пересмотру не подлежит. Правительству поручено в течение месяца представить дополнительные предложения по поддержке малого и среднего предпринимательства.



. Масштабное инфраструктурное развитие ставит принципиально новые задачи перед строительной отраслью. В прошлом году введено свыше 80 млн кв. метров жилья. Цель – ежегодно вводить порядка 120 млн кв. метров и обязательно предусмотреть механизм поддержки индивидуального жилищного строительства.

Также Правительству поручено совместно с регионами разработать план газификации домохозяйств. Поддержана инициатива «Единой России», а именно: за подводку газа непосредственно до границы земельного участка в населённом пункте люди платить не должны.



. Регионам не только предоставят принципиально новые инструменты развития, но и направят федеральные ресурсы на решение наиболее острых системных задач. Средства Фонда национального благосостояния будут выделены на опорные магистрали. Прежде всего, на форсирование строительства скоростной автомагистрали Москва – Казань с продлением её до Екатеринбурга и на завершение этого проекта за 3 года. Но опорная инфраструктура должна тянуть за собой развитие всех территорий, по которым она проходит.