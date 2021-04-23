Алла Салаева будет участвовать в предварительном голосовании «Единой России»

Министр образования и молодежной политики, заместитель председателя Кабинета министров Чувашской Республики Алла Салаева подала документы на участие в предварительном голосовании партии «Единая Россия». Эта процедура проходит по открытой и конкурентной модели, когда люди на всеобщем голосовании определяют, кого партия выдвинет кандидатами на будущих выборах.

Сегодня мною поданы документы на участие в предварительном голосовании «Единой России». Это решение, безусловно, согласовано с Главой республики и связано непосредственно с реализацией задач, которые указаны в Стратегии социально-экономического развития Чувашской республики, – говорит Алла Салаева. – Отмечу, что партией «Единая Россия» предлагается много инициатив, направленных на повышение качества жизни людей, в том числе в образовании и здравоохранении. В Послании Президента России Федеральному Собранию мы увидели всестороннюю поддержку этих инициатив. А значит, развитию социальной сферы будет уделяться еще большее внимание. Я являюсь членом партии «Единая Россия» уже более 15 лет. Мой опыт работы в органах исполнительной власти дает понимание о работе системы и подходах, которые могут быть эффективными при работе на федеральном уровне.

В ближайшее время Алла Салаева представит свою программу, направленную на повышение качества жизни в Чувашии. В программу войдут предложения специалистов самых разных направлений, а также наказы жителей республики. Политический опыт и результативный многолетний труд Аллы Салаевой станут основой для достойного представительства Чувашии на федеральном уровне.

Напомним, до 29 апреля партия «Единая Россия» принимает заявки на участие в предварительном голосовании на выборах в депутаты Государственной думы РФ и в Государственный совет Чувашской республики. Стать кандидатом может каждый — как член партии, так и беспартийный. Голосование будет проходить в электронной форме через платформу «Госуслуги». Проголосовать можно с 24 по 30 мая. Участники, набравшие наибольшее количество голосов, получат право представлять «Единую Россию» на выборах депутатов Госдумы РФ и Госсовета Чувашии, которые состоятся 19 сентября этого года.