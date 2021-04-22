Призваны быть первыми

Вчера на шумерлинской подстанции скорой медицинской помощи состоялось торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику – Дню работника скорой медицинской помощи, который будет отмечаться в нашей стране 28 апреля. Официальным этот праздник стал только в прошлом году по предложению Президента Владимира Путина.



История возникновения службы скорой помощи в России уносится в конец XIX века, когда в Москве 28 апреля 1898 года были открыты первые две станции скорой помощи. Задача у специалистов этой службы во все времена и во всех странах была одна — оказать скорую медицинскую помощь каждому, кто в этом нуждается.



С наступающим праздником работников подстанции скорой медицинской помощи г. Шумерли и ветеранов поздравили заместитель главного врача Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи Валентина Тельцова, глава администрации города Шумерли Валерий Шигашев, зам. главы администрации Шумерлинского района Андрей Мостайкин, заместитель главного врача Шумерлинского ММЦ Владимир Мостайкин.



Сегодня подстанция скорой медицинской помощи г. Шумерли оказывает скорую медицинскую помощь жителям четырех муниципальных образований — Шумерли, Шумерлинского, Порецкого и Красночетайского районов. Ежесуточно на дежурство заступают 8 бригад скорой медицинской помощи, в том числе по 2 круглосуточные бригады работают в Порецком и Красных Четаях.



В прошлом году подстанцией скорой медицинской помощи г. Шумерли выполнено 18565 вызовов, обслужено 17882 пациента, спасено 354 пациента с инсультом, 98 пациентов с острым инфарктом миокарда, спасен 51 человек, пострадавший в ДТП (из них 6 детей).

Гости поблагодарили коллектив подстанции во главе с заведующим Владимиром Мурашкиным за самоотверженный труд, качественную и своевременную помощь нуждающимся, профессионализм, отзывчивые сердца. Лучшие работники удостоились ведомственных и муниципальных наград.