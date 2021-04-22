Комментируем Послание. Глава Шумерлинского района Борис Леонтьев:

- В нынешнем Послании Президентом страны было поставлено немало конкретных задач, многие из которых касались социальной политики государства. Акцент был сделан на демографической ситуации, поддержке семей с детьми, повышении доходов граждан, на создании рабочих мест, что в нынешней постковидной ситуации для нас крайне важно.
В Послании поставлена задача по дальнейшему строительству ФАПов. По этому направлению в районе сделано немало, будем работать и дальше.
Президент озвучил и меры по привлечению молодых специалистов в ту местность, где они родились. Тема актуальна и для нашего района. Нехватку специалистов мы ощущаем в разных сферах. Будем работать по реализации поставленных в Послании задач.
Комментарии: