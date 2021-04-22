В Чувашии протестировали систему контроля объектов дорожной инфраструктуры с искусственным интеллектом

Дорожная инфраструктура столицы Чувашии прошла проверку специальной системой контроля с элементами искусственного интеллекта, разработанной компанией «Ростелеком». Система мониторинга, состоящая из трёх камер видеонаблюдения и модуля искусственной нейронной сети, установленная на легковом автомобиле, 21 апреля протестировала дороги от Красной площади города до аэропорта.

Результаты проверки и особенности новой разработки компании были рассмотрены на совещании с участием представителей Минцифры Чувашии, Минтранса Чувашии и администрации города Чебоксары.

Руководитель направления КЦ ПО «Видеонаблюдение» ПАО «Ростелеком» Анатолий Бляхман рассказал присутствующим о мобильном комплексе для мониторинга состояния объектов дорожной инфраструктуры с помощью технологии искусственных нейронных сетей. На примере личного кабинета умного комплекса он продемонстрировал особенности работы с системой и её возможности.

По словам Анатолия Бляхмана, система контроля объектов дорожной инфраструктуры позволяет автоматически фиксировать отклонения в состоянии объектов дорожной инфраструктуры и прилегающей территории: автомобильной дороги, бордюров, дорожных знаков, светофоров, опор освещения и т.д. Данные о состоянии инфраструктуры и объектов записываются в память программно-аппаратного комплекса, а также в режиме реального времени передаются в облачное хранилище. Информация содержит дату, время и место фиксации, фотоснимок объекта с указанием типа отклонения.

Анатолий Бляхман отметил, что данная технология уже протестирована и внедрена в Москве и Московской области, а также в Туле и Тульской области, и это позволило в значительной степени повысить качество и безопасность дорог в этих регионах.

«Цифровизация дорожного хозяйства – одна из важных задач, стоящих перед республикой. Проект компании «Ростелеком» считаю достойным внедрения. Уверена, что система контроля состояния объектов дорожной инфраструктуры поможет оперативно выявлять и устранять неисправности на дорогах», — прокомментировала министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашской Республики Кристина Майнина.

По итогу встречи участники поделились мнениями насчет проекта и предложениями по его реализации в республике.

digital.cap.ru