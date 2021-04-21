Прибывших из-за границы россиян обяжут сдавать тест на COVID-19 дважды

Россиянам, прибывшим из-за границы, тест на коронавирус придется сдавать дважды. Постановление главного санитарного врача об этом опубликовано на сайте Роспотребнадзора.

Так, проходить обследование на COVID-19 методом ПЦР два раза уже с 21 апреля придется всем туристам после возвращения из Турции и Танзании.

Первый тест необходимо сдать в течение трех дней и загрузить результаты на портал госуслуг. Повторное тестирование должно быть выполнено с интервалом в сутки, а результаты размещены на госуслугах в пятидневный срок со дня въезда на территорию страны.

После 1 мая повторное лабораторное исследование на COVID-19 методом ПЦР придется проходить уже всем, кто прилетает из любой страны. В аэропортах также будет организовано выборочное тестирование прибывающих на территорию России иностранцев и лиц без гражданства.

rg.ru