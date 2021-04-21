О субсидиях на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

В условиях распространения коронавирусной инфекции были приняты меры, направленные на получение различного рода льгот, субсидий, пособий в автоматическом режиме. Гражданам не пришлось подавать заявление и документы, чтобы продолжать получать субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг до 1 апреля 2021 года. Было продлено предоставление субсидий в беззаявительном порядке. Господдержка была оказана в том же размере на последующие 6 месяцев, т. е. с марта по август 2021 года.

С апреля прекращает действовать упрощенный порядок продления субсидий. Теперь получателям субсидий нужно будет вновь предоставлять все положенные документы каждые 6 месяцев.



Доводим до сведения граждан, что согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 29.04.2020 г. № 604 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» совокупный доход семьи или одиноко проживающего гражданина для предоставления субсидии определяется за 6 календарных месяцев. Отсчет указанного полугодового периода начинается за 6 месяцев до месяца подачи заявления о предоставлении субсидии. Например, если заявитель обращается за предоставлением субсидии в апреле 2021 года, то для подсчета совокупного дохода семьи сведения о доходах заявителя и членов его семьи будут применяться за 6 календарных месяцев, отсчитанных за 6 месяцев до месяца подачи заявления о предоставлении субсидии, а именно с апреля 2020-го по сентябрь 2020 года.



По вопросам предоставления субсидий следует обращаться в отдел социальной защиты населения г. Шумерли и Шумерлинского района по адресу: проезд Мебельщиков, д. 11, кабинет № 25, телефон 8 (83536) 2-12-77. Режим работы: с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00. Также можно обратиться через единый портал госуслуг или в многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг, который находится по адресу: ул. Ленина, д. 2, телефон 8 (83536) 2-30-38 (для граждан, проживающих в городе) и ул. Октябрьская, д. 24 (для жителей Шумерлинского района).



ОСЗН г. Шумерли и Шумерлинского района.