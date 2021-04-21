Обсуждаем Послание Президента

Сергей Яргунин, глава города Шумерли — председатель Собрания депутатов:
- 21 апреля в 17-й раз Владимир Путин обратился с Посланием к Федеральному Собранию. В сегодняшнем Послании Президент заострил внимание на очень важных жизненных аспектах страны, делая акценты и на сферу образования.
Несомненно, шумерлинские семьи, воспитывающие детей-школьников, с радостью восприняли решение и об очередной единовременной выплате к 1 сентября в размере 10 тысяч рублей, и о компенсации половины стоимости путёвки в детский лагерь. Но меня как директора школы больше заинтересовали озвученные планы по строительству до конца 2024 года не менее 1300 новых школ по всей России.
Нехватка помещений для нормального ведения образовательного процесса в школе № 3 ощущается остро – наши дети учатся в две смены и по субботам. В 2004 году, когда был введен новый пристрой к школе, еще не было таких нормативов, как сейчас, не было многих возможностей для проектной и творческой деятельности. Сейчас возможности есть, но порой реализовать их и разместить оборудование на наших малых площадях очень трудно. С целью разгрузить здание, отойти от двухсменного режима школой и администрацией города начата реализация проекта по строительству еще одного пристроя – для начальной школы, а это порядка 360 учеников. Участок за школой с остовом-долгостроем уже примежеван к территории школы, саму аварийную постройку должны снести к маю, ведется проектирование пристроя. Очень надеюсь, что средства, которые будут выделяться в рамках реализации Послания, дойдут и до Шумерли.
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