Обсуждаем Послание Президента

Чувашия заинтересована в выпускниках

Одиннадцатиклассники гимназии № 8 г. Шумерли с большим воодушевлением восприняли информацию об открытии новых бюджетных мест в российских вузах. «В предстоящие два года откроем в вузах еще 45 тысяч бюджетных мест, не менее 70 % из них отдадим именно в регионы РФ, где нужны выпускники», — сказал Владимир Путин в своем Послании Федеральному Собранию.



Не так давно прошла пресс-конференция Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики с участием заместителя председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министра образования и молодежной политики Аллы Салаевой, ректоров образовательных организаций высшего образования, будущих выпускников школ. До обучающихся 11 класса была донесена основная мысль – высшее образование в вузах Чувашии качественное и перспективное. «Не всегда нужно идти сложным путем, выбирая вуз в другом регионе, крупном мегаполисе. Безопасность, хорошие условия обучения, качественное, интересное, перспективное высшее образование — то, что предлагают наши вузы сегодня», — отметила Алла Салаева.



Л. Бочарова.