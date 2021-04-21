Елена Голованова, председатель Совета женщин Шумерли, депутат городского Собрания депутатов: «Семья и дети – в приоритете»

Президент России Владимир Путин в Послании обозначил политическое видение дальнейшего развития государства, в центре которого — человек, семья и ее благополучие. Многие будущие преобразования будут касаться улучшения демографической ситуации. В Послании большое внимание уделено государственной поддержке семей, повышению качества жизни, совершенствованию социальной сферы. Президент поручил Правительство к 1 июля подготовить целостную систему мер поддержки семей с детьми.



В данных видах поддержки прослеживается последовательная политика Главы государства. В прошлом году к имеющимся мерам поддержки семей добавились адресная поддержка семей в виде единовременной выплаты, выплата на детей от трёх до семи лет включительно.



По данным отдела социальной защиты населения г. Шумерли и Шумерлинского района с января по март 2021 года по городу Шумерле и Шумерлинскому району получили ежемесячные пособия 2953 ребенка на сумму 4 084,43 тыс. рублей. За это время получили пособия безработные женщины: 6 человек — по беременности и родам на сумму 7,29 тыс. руб., 15 женщин — по рождению детей на сумму 272,71 тыс. рублей, 172 женщины — по уходу до 1,5 лет на сумму 3 387,96 тыс. рублей.



Наверняка озвученное в Послании предложение Президента страны ежемесячно выплачивать пособие женщинам, вставшим на учёт в ранние сроки беременности и находящимся в трудной материальной ситуации, станет ощутимой поддержкой для будущих мам.