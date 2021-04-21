Акция «Красная гвоздика»: поможем ветеранам вместе!

Вот уже шестой год подряд благотворительный фонд «Память поколений» проводит патриотическую акцию «Красная гвоздика» на всей территории нашей страны. В период действия акции каждый житель может внести свой вклад в дело помощи ветеранам, приобретая значок «Красная гвоздика» онлайн, в магазинах популярных торговых сетей, в отделениях Почты России или получая за пожертвование от волонтеров.

Приобрести значок можно с 27 апреля по 22 июня. Все средства от продажи и распространения значка направляются на оказание высокотехнологичной медицинской помощи ветеранам боевых действий. «Красная гвоздика» – это не просто значок, это всероссийский символ благодарности ветеранам нашей страны: ныне живущим и героически павшим.

Присоединяйтесь — вместе мы поможем большему количеству ветеранов!