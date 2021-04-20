Чувашия вошла в число 15 первых пилотных регионов по продвижению искусственного интеллекта

Центр цифрового образования «IT-куб. Канаш» стал пилотной площадкой реализации программы Intel AI for Youth «Технологии искусственного интеллекта для каждого», сообщают в Минцифразе Чувашии.

Обучающая программа формирует готовность нового поколения к взаимодействию с искусственным интеллектом. Проект уже реализуется во многих странах мира: Индии, Южной Корее, Польше, Сингапуре. С февраля этого года программа стала доступна и для воспитанников центра «IT-куб. Канаш».

Образовательный центр прошел отбор среди более 80 образовательных организаций России. Он соответствует всем требованиям компании Intel к площадкам-кандидатам: наличие оборудования, программного обеспечения, кадровых ресурсов и условий для реализации программы.

«Данная программа – это погружение в технологии искусственного интеллекта, новые знания, интересные, задачи и проекты, практическое обучение с решениями Intel», – поясняет руководитель Центра цифрового образования детей «IT-куб. Канаш» Анна Кешко.

Сегодня на курсе обучается 21 школьник в возрасте от 13 до 16 лет. Они исследуют возможности искусственного интеллекта, обсуждают проблемы, связанные с его реализацией, проходят обучение базовым концепциям искусственного интеллекта через решение практик и технических задач, пишут программы на языке Python, создают социально направленные проекты с использованием элементов искусственного интеллекта. В мае первые выпускники курса представят свои работы в области искусственного интеллекта к защите.

Напомним, что «IT-Куб. Канаш» был открыт в 2019 году в рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование». Обучение здесь организовано по семи направлениям. Благодаря высокотехнологичному оборудованию обучающиеся могут создавать виртуальные миры, осваивать навыки робототехники и промышленного дизайна. Сейчас в Центре занимаются более 400 детей из города Канаш и Канашского района.

чувашинформ.рф