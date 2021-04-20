Председатель ГКЧС Чувашии посетил шумерлинский край

20 апреля в Шумерле и Шумерлинском районе с рабочим визитом побывал председатель ГКЧС Чувашии Олег Яковлев. Он посетил 23-ю пожарно-спасательную часть, где встретился с сотрудниками. Сейчас у огнеборцев по-настоящему горячий сезон: возгорания регистрируются почти ежедневно. Особенно по причине весенних палов сухой травы и сжигания мусора. По данным ОНД и ПР по г. Шумерле и Шумерлинскому району, на 20 апреля в двух муниципалитетах зарегистрировано 17 пожаров. Из них 3 произошли из-за неосторожности при сжигании мусора и сухой травы. С 21 апреля в городе вводится особый противопожарный режим, в районе таковой введен с 15 апреля.



Напомним, что удар огненной стихии 14 апреля испытали Русские Алгаши. О том, какие меры принимаются по предотвращению впредь подобных трагедий и по поддержке погорельцев, председатель ГКЧС Чувашии Олег Яковлев поинтересовался у главы Шумерлинского района Льва Рафинова в ходе рабочего совещания в райадминистрации. Было отмечено, что из резервного фонда администрации одной погорелице выплатят 15 тысяч рублей, владельцу пострадавшего от огня дачного хозяйства — 5 тысяч рублей. После этого случая в сельских поселениях усилена профилактическая работа с населением, ведётся противопожарная опашка по периметру населённых пунктов, в чем сельским администрациям помогает Шумерлинский лесхоз. Олег Яковлев поддержал мнение Льва Рафинова о необходимости не столько весенней, сколько осенней опашки, а также введения пустующих сельхозземель в оборот.



Руководителям обоих муниципалитетов было рекомендовано создать оперативные группы из членов административных комиссий, сотрудников пожнадзора и огнеборцев для проведения ежедневных объездов территорий и инструктажей населения. Глава ГКЧС также напомнил о предусмотренном законодательством наказании лиц, виновных в возникновении пожаров.



Н. Игнатьева.