Один день с министром сельского хозяйства Сергеем Артамоновым

Совсем скоро в Чувашии начнется посевная. Перед стартом весенних полевых работ министр сельского хозяйства республики Сергей Артамонов лично побывал на предприятиях, от которых зависит качественный сев яровых, и оценил готовность всех звеньев аграрной цепочки. Не случайно в центре внимания оказался Цивильский район – его Сергей Геннадьевич знает, как говорится, вдоль и поперек, так как без малого три года проработал главой этого района. Поездка оказалась насыщенной и интересной, а главное – очень полезной.

ВНИМАНИЕ — ПЕРВЫМ ЗВЕНЬЯМ АГРАРНОЙ ЦЕПОЧКИ

Начал свою рабочую поездку министр сельского хозяйства с филиала ФГБУ «Россельхозцентр» в Чебоксарах. Здесь – начало той самой аграрной цепочки, от крепости и качества которой зависит будущий урожай. В «Россельхозцентре» анализируют качество семенного материала, поступающего от сельхозпредприятий, выявляют наличие или отсутствие вирусных и грибковых заболеваний, а затем дают рекомендации аграриям, как получить максимальный результат с каждой тонны зерна.



Второй адрес рабочей поездки — филиал ООО «Продовольственный фонд Чувашской Республики» в Цивильском районе. Здесь сейчас полным ходом идет отгрузка сельхозпредприятиям минеральных удобрений. Их закупают у ведущих производителей России. Работа идет без сбоев по намеченному плану. Обеспеченность удобрениями для проведения сева – 119 %, так что в этом году удастся внести на каждый гектар земли по 50 кг удобрений (для сравнения — в прошлом году аналогичный показатель был всего 43 кг).

Александр Богданов,генеральный директор ООО «Продовольственный фонд Чувашской республики»: На сегодняшний день на нашем предприятии хранится 4,5 тысячи тонн удобрений одиннадцати видов: азотные, калийные, фосфорные и другие. Кроме того, в этом году мы начали поставлять нашим товаропроизводителям новые комплексные удобрения.

На территории ООО «Продовольственный фонд Чувашской Республики» Сергею Артамонову также показали новую линию по фасовке полбяной крупы – продукта местного производства, который поступает на прилавки магазинов и пользуется большим спросом у ценителей здоровой пищи. На упаковке – две важные отметки: «Продукт без ГМО» и «Сделано в ЧУВАШИИ». В новом фасовочном цехе министр вручил отличившимся работникам фонда грамоты и благодарственные письма.



ЗАДАЧА – ЗАВЕРШИТЬ ПОСЕВНУЮ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ

Качество почвы и мониторинг ее химического состава Сергей Артамонов подробно обсудил в центре агрохимической службы «Чувашский». Это еще одно предприятие аграрной цепочки, без которого невозможно получить хороший урожай. Специалисты центра отбирают образцы почвы с разной глубины, оценивают ее химические свойства и делают вывод о ее пригодности для земледелия, выдают рекомендации: где-то нужно уменьшить кислотность, где-то – внести больше фосфора или калия.



Но этим работа центра агрохимической службы сегодня не ограничивается: его специалисты переносят данные своих исследований в компьютер и создают цифровую карту земель республики. Современные технологии с каждым годом все активнее используются в сельском хозяйстве. Сергей Артамонов поставил перед агрохимиками цель: создать цифровую карту плодородия для всех сельхозземель республики, чтобы каждый землепользователь Чувашии через интернет в режиме онлайн мог отслеживать состояние почвы на своем участке.



Следующий адрес — производственная база филиала ООО «Авангард» «Цивильский бекон». Здесь министру сельского хозяйства продемонстрировали техническую готовность к посевной. Как отметил министр, техники закуплено втрое больше, чем в прошлом году (96 единиц сейчас против 31 в минувшую посевную). Уже второй год решением Главы республики хозяйствам компенсируют до 40 % затрат на покупку техники.

Сергей Артамонов, министр сельского хозяйства Чувашской Республики: «Всё это позволяет нам рассчитывать, что при слаженной работе мы управимся с весенними полевыми работами в течение двух недель. Почва в каждом районе «дозревает» по-разному. Но задача каждого района – в течение двух недель весенний сев завершить».

ОСОБАЯ ПОДДЕРЖКА – ЛИЧНЫМ ПОДСОБНЫМ ХОЗЯЙСТВАМ

Отдельно министр сельского хозяйства республики рассказал о мерах поддержки личных подсобных хозяйств. Сергей Артамонов отметил необходимость обеспечения удобрениями личных подсобных хозяйств, в которых производится значительная часть сельхозпродукции. Эту тему министр обсудил с председателем Чувашпотребсоюза Валерием Павловым. Снабжать частников удобрениями будут через хорошо развитую сеть райпо: в республике действует около тысячи магазинов этой сети, они есть практически в каждой деревне. Задача – доставить туда удобрения в мелкой фасовке с помощью автолавок, имеющихся в распоряжении Чувашпотребсоюза.



Кроме того, дюдям, которые держат коров и сдают молоко переработчикам, продолжат выплачивать субсидии, как и прежде. Особенно эта поддержка актуальна летом, в период «большого молока». В это время начинают занижать закупочные цены мелкие перекупщики. Тем, кто держит одну корову, будет назначена субсидия в размере 2300 рублей. Владельцы ЛПХ, держащие двух коров, получат по 3300 рублей за каждую. А если в личном хозяйстве 4 и более голов скота, субсидия составит 4300 рублей за голову. В прошлом году такая поддержка позволила сохранить доходность содержания коров в сельских подворьях. Если в прежние годы в республике сокращалось до 3,5 % поголовья в ЛПХ, в 2020-м этот показатель составил меньше 1 %. Практика субсидирования личных хозяйств сохранится и в этом году.

Подводя итоги рабочей поездки, Сергей Артамонов отметил, что готовность аграриев к весенним полевым работам находится на высоком уровне. В этом году яровой сев в Чувашии предстоит провести на территории 300 тысяч гектаров. Техники достаточно. Удобрений заготовлено даже с превышением нормативов. Обеспеченность семенным фондом яровых зерновых и зернобобовых культур составляет 103 %. Проблем с горюче-смазочными материалами тоже возникнуть не должно. Сейчас запас ГСМ составляет 60-70 % — этого достаточно, чтобы начать посевную. При этом для своевременной закупки семян, удобрений и ГСМ аграрии могут воспользоваться льготными краткосрочными кредитами на сезонные работы. Господдержка отрасли в республике превысит 3 млрд рублей.

ЦИФРЫ

Обеспеченность удобрениями для проведения сева – 119 %.

Обеспеченность зерновым фондом – 103 %.

Господдержка сельхозотрасли республики – более 3-х миллиардов рублей.