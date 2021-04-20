Замминистра промышленности и торговли России назвал Чувашию центром российского релестроения

Открытие форума «Релавэкспо-2021», который сегодня начал свою работу в столице Чувашии, посетил заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов.

Заместитель руководителя федерального ведомства в сопровождении Главы Чувашии Олега Николаева познакомился с выставкой электротехнической продукции, на которой были представлены последние достижения промышленности в области релейной защиты и автоматизации.

«Без преувеличения Чувашию сегодня можно назвать центром отечественного релестроения и автоматики. Выставка «Релавэкспо-2021» – тому явное подтверждение. Цифровые подстанции, которые работают на оборудовании ваших предприятий, сегодня работают на площадке московского центра Сколково, на Ямале и в других уголках нашей большой страны», – сказал замминистра, приветствуя участников VI Международной научно-практической конференции «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем России».

По словам Михаила Иванова, в целом электротехническая отрасль в России развивается хорошими темпами. В 2020 году объемы производства электротехнической продукции в стране достигли 160 млрд рублей, и доля отечественной продукции на мировом рынке составила порядка 80%.

чувашинформ.рф