В Чувашии стартует выставка «РЕЛАВЭКСПО-2021»

Сегодня, 20 апреля начинает свою работу VI Международная научно-практическая конференция «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем России» и выставка «РЕЛАВЭКСПО-2021» (Форум «РЕЛАВЭКСПО»). Главная тема — «Цифровая трансформация в электроэнергетике», сообщают в региональном Минпромэнерго.

Организаторы Форума – Правительство Чувашии совместно с Ассоциацией «Инновационный территориальный электротехнический кластер Чувашской Республики», НП «Содействие развитию релейной защиты, автоматики и управления в электроэнергетике».

Параллельно с конференцией проводится выставка электротехнической продукции, где участники могут ознакомиться с последними достижениями промышленности в области релейной защиты и автоматизации. Продлится она до 23 апреля.

«Конференция и выставка «РЕЛАВЭКСПО» заслужили признание в профессиональной среде специалистов всех субъектов электроэнергетики. В Форуме принимает участие более 900 специалистов из 293 компаний, занимающихся разработкой, проектированием, производством и эксплуатацией релейной защиты и автоматики, промышленной автоматики и автоматических систем управления технологическими процессами» — рассказал министр промышленности и энергетики Чувашии Евгений Герасимов.

Впервые на Форуме в отдельной зоне будут представлены в действии цифровые решения защиты энергообъектов от основных российских производителей.

В рамках мероприятия пройдет расширенное техническое совещание производителей систем релейной защиты с участием специалистов эксплуатирующих организаций энергетических компаний.

Организаторы никогда не ограничивали круг участников только чувашскими предприятиями, на Форуме будут организации из других российских регионов, наряду с международными компаниями.

Участники смогут организованно посетить электротехнические предприятия Чебоксар, Центр сертификации, стандартизации и испытаний, Центр кибербезопасности в энергетике, а также учебные заведения, готовящие рабочие и инженерные кадры для предприятий энергетики и электротехники: «Чебоксарский электромеханический колледж» и ЧГУ им. И.Н. Ульянова.

чувашинформ.рф