В последние годы практически во всех школах активно развернулось волонтерское движение. Нельзя сказать, что это что-то новое, ведь по сути волонтеры были всегда: это те же самые молодые люди, которые добровольно уходили на фронт в годы Великой Отечественной войны, тимуровцы, помогавшие бабушкам и дедушкам, и другие активисты, для которых быть на передовой — это потребность души.

«В 1993 году я начала работать старшей вожатой, а в середине 90-х была поднята тема, что в школах обязательно должны быть детские объединения наподобие прежних, пионерских. Мы решили создать школьную команду интересных друзей, сокращенно ШКИД, которая объединила ребят в работе патриотического, экологического и других направлений. Состав участников ШКИД ежегодно обновляется и на сегодняшний день команда представляет собой волонтерский отряд, идущий в ногу со временем», — рассказала об истории возникновения объединения ответственная за учебно-воспитательную работу в Егоркинской школе А.Г. Мозякова. Наряду с ней отрядом руководит и старшая вожатая В.Г. Ануфриева. Они обе — учителя русского языка и литературы, а по совместительству грамотные организаторы, вдохновляющие ребят на различные дела.

На сегодняшний день лидерами в рядах волонтеров являются учащиеся 8-10-х классов. Они уделяют пристальное внимание старшему поколению — посещают ветеранов на День пожилых, на День учителя, а 9 мая встрече с ними радуются ветераны и труженики тыла. В преддверии Дня Победы волонтеры приводят в порядок памятники, организовывают субботники, участвуют в различных акциях, таких, как «Бессмертный полк», «Свеча памяти», «Георгиевская лента» и др. В числе наиболее активных волонтеров — Анна Сидорова, Маргарита Фадеева, Светлана Сапожникова, Анастасия Ерепова, Надежда Лапикова, Никита Бачин, Ульяна Узякова, Карина и Ангелина Федоровы. Кстати, первые три девушки являются стипендиатками главы администрации Шумерлинского района — и не только за достойную учебу, но и за активную волонтерскую деятельность.



Развитию волонтерского движения в образовательном учреждении способствует сотрудничество с республиканским фондом «Чувашия». С 2008 года Егоркинская школа является его ресурсным центром и активно участвует в реализации различных проектов. В 2018 году учащиеся и педагоги включились в реализацию социально значимого проекта по наставничеству «Шаг навстречу». Тогда был разработан проект «Наставничество в школе», подразумевающий шефство старшеклассников над младшими. Волонтеры подключились к процессу очень активно: после уроков ходили к младшеклассникам и помогали им не только по школьной программе, но и во внеурочной деятельности. Не обделяли они вниманием и малышей из дошкольной группы.



В 2020 году фонд «Чувашия» развернул социально значимый проект «PRO-здоровье». Учащиеся Егоркинской школы с удовольствием принимали участие в его реализации — организовывали спортивные мероприятия в школе, проявили себя во Всемирном дне против курения и т.д. Ребятам очень приятно, что эта некоммерческая организация, в числе задач которой есть и поддержка творческих проектов чувашской молодежи, различных образовательных программ и научных молодежных инициатив, обеспечивает подопечных ресурсного центра всей необходимой для работы атрибутикой — футболками, бейсболками с логотипами, баннерами и другими составляющими.



Следует отметить, что примером для членов отряда «ШКИД», несомненно, являются руководители. В этом году В.Г. Ануфриева и А.Г. Мозякова представляли на конкурс фонда «Чувашии» работу о том, как в школе поставлена спортивно-оздоровительная работа, как волонтеры проводят различные мероприятия, и заняли 3-е место в номинации «Лучшая практика по вовлечению детей и подростков в физкультурно-спортивные мероприятия». А Алевтина Георгиевна шагнула в сфере волонтерства еще дальше: в период первой волны пандемии коронавируса она приняла участие в акции «Мы вместе», прошла онлайн-обучение и получила свидетельство волонтера. Если вдруг кому-то в деревне понадобилось бы принести продукты питания, лекарства и что-то еще, она была бы задействована в первых рядах.



Как известно, одной из особенностей, а иногда и плюсов деревенских школ является малое количество обучающихся, поэтому часто одни и те же учащиеся состоят сразу в нескольких объединениях.

В сентябре прошлого года старшеклассники Егоркинской школы съездили в музей под открытым небом «Сурский оборонительный рубеж». Впечатлений было море, поэтому в октябре волонтеры школы решили повторить свою поездку, но уже в другом формате. Ими был проделан обширный фронт работы: ребята очистили один из рвов оборонительной линии, пополнили участок Сурского рубежа новыми деревцами. Под чутким руководством краеведа А.Н. Пояндаева волонтеры и педагоги высадили 20 каштанов в память о тружениках тыла. Все были в восторге и после проделанной работы было решено создать поисковый отряд «Горячие сердца», который на сегодняшний день зарегистрирован в реестре поисковых отрядов России.

Практически сразу же после образования отряда участниками был представлен материал на республиканский конкурс — на соискание грантовой поддержки поисковых отрядов. Результаты конкурса пока не известны, но в любом случае у членов отряда есть желание работать, творить добрые и полезные дела.



В составе волонтерского отряда «Горячие сердца» — 13 обучающихся 8-го класса. Руководит ими учитель чувашского языка и литературы и по совместительству их классный руководитель Н.М. Албутова. «Мы начали свою деятельность недавно, поэтому и результаты пока еще скромные. Зимой учащиеся участвовали в различных конкурсах, посвященных Году трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. Так, Карина Федорова заняла 2-е место в межрегиональной научно-практической конференции в секции «Творческая. Рисунки».



В следующем состязании – в республиканском конкурсе педагогических работников, обучающихся и семейных команд «Трудовой подвиг строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей» в направлении видеоролик, составленный на основе воспоминаний участников строительства рубежей, в числе призёров оказалась Светлана Сапожникова. Ее видеоролик был размещен в республиканском интернет-журнале «Шкулта»», — поделилась достижениями учащихся Надежда Михайловна. Она также рассказала о дальнейших планах волонтеров по поддержке пожилых людей, по сбору информации о земляках, оставивших след в истории, и о развитии кругозора учащихся. Ведь, кроме живого отклика и горячих сердец, у поисковиков должны быть прочные знания об истории родного края. И именно с этой целью недавно они посетили Шумерлинский историко-краеведческий музей, побывали в памятных местах, у стелы, посвященной строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей, и получили вдохновение для дальнейшей работы.

Татьяна Александрова.