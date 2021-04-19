Школьница из Чувашии удостоена специального приза Всероссийского творческого конкурса «Мои герои большой войны»

На Всероссийский конкурс «Мои герои большой войны», который проводит благотворительный фонд Оксаны Федоровой «Спеши делать добро», в этом году поступило рекордное количество заявок – 19 175. Это больше, чем за все три предыдущих года вместе взятых. Соорганизаторами конкурса выступили Почта России, Музей Победы, Российская государственная детская библиотека и компания «Киноцентр».

По итогам конкурса определены 50 победителей в 6 номинациях, еще 98 работ отмечены спецпризами.

Ольга Петрова из деревни Старые Тиньгеши Ядринского района приняла участие в конкурсе в номинации «Рисунок» и стала обладателем специального приза от Почты России. Работа школьницы из Чувашии вошла в десятку лучших. Её рисунок в числе других станет основой коллекционной серии открыток и будет презентован на Церемонии награждения победителей 25 апреля в Музее космонавтики.

Отмечается, что впервые за все время проведения конкурса её участниками стали представители из всех регионов России. В 2021 году конкурс приобрел международный формат – в Оргкомитет поступили творческие работы из Беларуси, Италии, Израиля, Нидерландов и Приднестровья.

Ценность конкурса, как отмечают организаторы, – не только показать творческий потенциал детей, а сохранить историческую память, увековечить подвиги дедов и прадедов в детских рисунках, трогательных видео-постановках, песнях и проникновенных строках стихов.

чувашинформ.рф