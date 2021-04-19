ЧУВАШИЯ БУДЕТ ПРИВЛЕКАТЬ МОЛОДЕЖЬ СОВРЕМЕННЫМ ОБРАЗОВАНИЕМ И ГАРАНТИРОВАННЫМИ РАБОЧИМИ МЕСТАМИ

Глава Чувашии Олег Николаев, министры правительства и ректоры ВУЗов республики обсудили развитие региона на стратегической сессии «Как привлечь молодежь в ВУЗы Чувашии?», которая прошла в пространстве «Точка кипения» в здании экономического факультета ЧГУ. Тема сейчас очень актуальная – скоро выпускникам школ предстоит выбрать, где продолжить свое образование. И республика заинтересована в том, чтобы ребята оставались учиться и работать именно в Чувашии.



Глава Чувашии Олег Николаев в своем выступлении подчеркнул, что регион готов прилагать все усилия, чтобы обеспечивать будущим специалистам отличные условия обучения в ВУЗах, гарантированные рабочие места, перспективы профессионального роста и комфортную среду жизни. Реализация комплексной программы социально-экономического развития республики невозможна без достаточного количества молодых специалистов. И чувашские вузы как раз нацелены на подготовку кадров, которые будут востребованы в Чувашии.