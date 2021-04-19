Предлагают перерасчет пенсии? Будьте осторожны!

В последнее время в Чувашской Республике участились случаи, когда людей пенсионного возраста вводят в заблуждение. В частности, пенсионеров заверяют, что размер их пенсии должен быть значительно выше установленного и предлагают свою помощь в качестве юристов.

Граждане заключают договоры на оказание услуг, стоимость которых достигает нескольких десятков тысяч рублей. Сама услуга заключается, как следует из договора, в «правовом анализе и подготовке документов». По факту же от имени гражданина в органы Пенсионного фонда РФ направляется обычное обращение, в котором, как правило, содержится просьба проверить правильность исчисления размера пенсии, и копии этого обращения направляются в различные контролирующие органы и ведомства.



После получения ответа из органа ПФР о правильном исчислении размера пенсии и об отсутствии основания для увеличения ее размера граждане начинают искать свои деньги, уплаченные за так называемые «юридические услуги».



Управление Пенсионного фонда РФ в г. Шумерле (межрайонное) настойчиво рекомендует гражданам не доверять таким лжеюристам, навязывающим подобные услуги за большие деньги. Напоминаем также, по всем вопросам по поводу правильности исчисления размера пенсии граждане могут обратиться в клиентскую службу ПФР или позвонить по телефону «горячей линии» Управления: 8 (83536) 2-12-37, по телефону контакт-центра Отделения ПФР по Чувашской Республике: 8 (800) 600-04-85 (звонок бесплатный по РФ).



УПФР в г. Шумерле (межрайонное).