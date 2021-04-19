ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ВЫБОРЫ БУДУТ КОНКУРЕНТНЫМИ

Месяц назад началась регистрация кандидатов на предварительное голосование «Единой России». В Чувашской республике в 2021 году будут выбирать депутатов Государственной Думы РФ и Госсовета республики. На предварительных выборах в Чувашии ожидается высокая конкуренция. На сегодня общее количество зарегистрированных кандидатов в республике составляет 107 человек.



Для участия в выборах в Госдуму зарегистрировано 25 человек: 9 в Чебоксарском одномандатном избирательном округе, 7 в Канашском одномандатном избирательном округе, 9 — по списку. 10 человек из этого числа заявились одновременно как кандидаты на выдвижение и по одномандатному округу, и по списку.



На предварительных выборах в Государственный совет Чувашской республики зарегистрировано 82 кандидата по 22 округам.

Накануне выходных на прошлой неделе заявление на участие в предварительном голосовании подал депутат Государственной Думы от Чувашии Николай Малов.

Выдвижение кандидатов завершится 29 апреля. А сегодня начинается регистрация избирателей для участия в предварительном голосовании. Зарегистрироваться может любой гражданин России на сайте pg.er.ru.



Само голосование пройдет в электронном формате с 24 по 30 мая. По его результатам будут определены кандидаты от партии «Единая Россия» на осенние выборы. Ими станут те, кто наберет наибольшее количество голосов избирателей.