Глава администрации Шумерли провел совещание по благоустройству автодорог города

Оперативное совещание по уборке дорог, благоустройству придорожных территорий, ликвидации смета с дорожного покрытия провел глава администрации Валерий Шигашев с ответственными должностными лицами.

По словам и.о. директора МУП «БТИ» Александра Балакирева, работы начаты еще в начале прошедшей недели: «Подготовлен план весенних мероприятий. Реализация его уже началась, одного мусора с дорог и прилегающих территорий вывезено в объеме 18 самосвалов.

В связи с большой загрязненностью улиц и недостаточной механизацией выполняемых работ, решить вопрос за один день не представляется возможным.

Замечания жителей, которые также можно оставлять в группе инстаграм @kommunalnik21, принимаются, и взяты на контроль. При этом, до конца недели все обозначенные контрактные обязательства по уборке дорог будут выполнены.

В выходные дни планируем приступить к покраске дорожных бордюров, краска и расходные материалы закуплены в полном объеме».

gshum.cap.ru