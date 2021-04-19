В Чувашии за год выдали 6150 льготных ипотек

Всего в ПФО с апреля 2020 года по апрель 2021 года было выдано 81,8 тыс. льготных ипотечных кредитов. Об этом сообщает ЦУР Чувашии со ссылкой на Правительство РФ.

О запуске программы льготной ипотеки под 6,5% год назад объявил Президент России Владимир Путин. Она была призвана поддержать строительную отрасль, повысить доступность жилья за счет низкой ставки и улучшить жилищные условия россиян.

«Сейчас можно сказать, что программа оказалась крайне востребованной. За год банки выдали почти 450 тыс. кредитов на 1,337 трлн рублей. Согласно данным ДОМ.РФ, средняя площадь жилья, купленного по льготной ипотеке, составляет около 50 кв. м», – рассказал Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

Реализация программы обеспечила рост объемов жилищного строительства. В первом квартале 2021 года площадь выданных разрешений на строительство жилья выросла на 54% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Участниками программы стали жители 85 субъектов Российской Федерации, в том числе Чувашия. Самой востребованной льготная ипотека оказалась в Санкт-Петербурге, Москве, Московской области, Краснодарском крае, Свердловской области, Тюменской области, Ростовской области, Республике Татарстан, Республике Башкортостан, Новосибирской области.

В Приволжье Чувашская Республика на 5 месте по количеству выданных ипотек по сниженной ставке. Среди соседей ее опережают только Татарстан, Башкортостан, Самарская область и Пермский край.

Интерес к льготной ипотеке не падает, отмечают в Правительстве. По данным Минстроя России, в 2021 году в стране уже выданы почти 100 тысяч кредитов на сумму 335 млрд рублей, средний размер займа составляет около 3 млн рублей.

Пока решение о дальнейшей судьбе ипотеки окончательно не принято, сообщает Марат Хуснуллин. «Наша задача сегодня – найти ту середину, при которой и цены не будут разгоняться, и чтобы программа льготной ипотеки продолжалась», – сказал он.

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