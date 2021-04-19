Все дети быть любимыми хотят…

Моя сегодняшняя героиня пришла в педагогику по велению своего сердца. Открытого, доброго, дарующего. В беседе с ней, милой и немногословной, я поймала себя на мысли, что вот именно на таких людях — скромных, ответственных, надежных — и держится наш мир.



Альбина Гавриловна Ванеева сколько себя помнит, всегда пела. В детстве пойдет, бывало, к колодцу за водой, а идти нужно было через овраг, – пока не напоётся, домой не возвращалась. Мама, встречая её с улыбкой, всегда говорила: «Ну, что, напелась?». И они понимали друг друга без лишних слов.

«С маминой стороны вся родня музыкальная. Когда собираемся вместе за общим столом, пока все песни не перепоем, не расходимся», — улыбается моя собеседница.

Хоть и родилась Альбина Гавриловна в городе, но считает себя деревенской. Из Шумерли в Малые Туваны, на родину отца, семья переехала, когда Альбина пошла в первый класс. Тогда в семье росло трое детей – Альбина, старшая ее на два года Людмила и младший на два года Герман.



Альбина Гавриловна очень благодарна родителям за переезд в деревню — считает, что на селе детство более насыщенное и яркое, чем в городе. Ну, разве может городская пыль сравниться с чудесными деревенскими просторами и пьянящим воздухом? А какие в деревне леса, луга, водоемы! Благодать!



Родители были настоящими тружениками: отец работал с техникой в колхозном гараже, был отменным токарем и сварщиком. Всё успевал — и работал, и с хозяйством ловко управлялся. Мама работала в школе техничкой. Она была женщиной особенной, говорит Альбина Гавриловна, — легкая, компанейская, всегда приветливая с окружающими. И со своими детьми она всегда была очень близка, воспитывала их в любви и согласии между собой. Своего последнего, четвертого ребенка, сына Владимира, родила уже за сорок. На радость всем домочадцам.



Дети росли в труде. Родители рано уходили на работу, и Альбина с сестрой до школы самостоятельно топили печку, варили обед на всю семью. Даже пекли хлеб из заранее замешенного мамой теста. По-взрослому ухаживали и за огородом, и за скотиной, а живности в доме всегда было много.

И между собой дети всегда были дружны. За два километра все вместе, втроем, ходили в Туваны в школу, друг друга ждали после уроков, помогали, поддерживали. «Какая-то особая дружественная атмосфера всегда царила в нашем доме, — тепло вспоминает Альбина Гавриловна. — В семье все другу друга любили и заботились».

Когда будущий воспитатель училась в девятом классе, на свет появился самый младший братик. Всю свою любовь Альбина дарила этому малышу, помогала маме, а когда стала студенткой, с удовольствием покупала ему игрушки, одежду — всю стипендию, говорит, тратила на него. Именно тогда, наверное, она и укрепилась в мысли, что свою жизнь посвятит воспитанию детей.



После окончания школы Альбина год работала на кожгалантерейной фабрике, еще год — нянечкой в детском саду. Все это время она не теряла надежды стать педагогом и, поступив в Канашское педучилище, сделала уверенный шаг к мечте.



Став дипломированным педагогом-воспитателем, прибыла на трехлетнюю отработку в Шумерлинский детский дом. Тогда Альбина еще и не подозревала, что «Елочка» станет для нее первым и единственным местом работы.

Свою первую рабочую смену — 2 апреля 1981 года — она запомнила на всю жизнь. 26 пар глаз пятилетних мальчишек и девчонок пытливо смотрели на нее. Каждый требовал внимания и заботы. Тогда, вспоминает Альбина Гавриловна, в детском доме кадров не хватало, и в дошкольной группе молодой специалист оказалась одна, без няни. Но не растерялась. Новоиспеченная воспитательница успевала и вовремя кормить детей, собирать их на прогулку, развлекать, обучать, если надо было, утешать, вытирать носы, не без этого. Поначалу, признается, было нелегко, но справилась. Она не боялась трудностей, потому что любила детей и знала: это на всю жизнь.



С тех пор пролетело сорок счастливых лет. Именно любовь к детям и настоящее призвание позволяют Альбине Гавриловне все эти годы с удовольствием ходить на работу и с нетерпением ждать новой встречи с детьми. «Отпуск у нас два месяца. В первый месяц я делаю домашние дела, отдыхаю. А с началом второго – всё, не могу, тянет на работу, к детям», — констатирует она.



У А.Г. Ванеевой никогда не было мысли сменить профессию. Напротив, она в свое время целенаправленно получила высшее педагогическое образование, постоянно занимается самообразованием, в профессиональном плане идет в ногу со временем. На мой вопрос, изменилось ли что-то за четыре десятка лет, она ответила, что дети стали другими, более ранимыми, со сложной психикой. «Раньше было как? Мы воспитанников сами лепили, — говорит Альбина Гавриловна. — Теперь дети в основном поступают уже с огромным жизненным багажом и порой привить и вложить в них что-то иное, научить заново верить в добро, бывает сложно».

Безусловно, работа в детском доме в корне отличается от работы в других образовательных учреждениях. Это даже не работа, а, скорее, образ жизни, это особое мышление, другой взгляд на определенные вещи. Воспитатели несут ответственность не только за жизнь и здоровье детей, но и за их израненные души. За короткую, едва начавшуюся жизнь такие детки в семьях в полной мере ощутили свою ненужность, испытали и предательство, и равнодушие самых близких людей.



Но один случай Альбине Гавриловне запомнился особо. Мама одного из воспитанников только освободилась из мест лишения свободы и сразу прямо в кирзовых сапогах примчалась за ребенком. Все годы, лет шесть, она постоянно писала письма и ждала встречи с сыном. Конечно, и ребенок ее ждал. «Их встреча стоит перед моими глазами уже много лет…», — с комом в горле говорит моя собеседница.

Но таких случаев, увы, немного. Большинство подопечных центра – настоящие заложники родительских страстей — алкоголизма, наркомании, преступности… Нужно ли говорить, что их сердца нуждаются в особой заботе и ласке?



«Все дети быть любимым хотят. Без любви невозможно быть детям другом, общаться с ними на одном языке», — уверена Альбина Григорьевна. Она, к примеру, всегда стремится быть с воспитанниками на равных, вести себя так, чтобы ей как воспитателю доверяли, делились, советовались.

Что входит в обязанности воспитателя школьной группы центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей? Утром проводить детей в школу, в обед встретить, погулять, помочь сделать уроки и, конечно, пообщаться, позаниматься. Словом, сделать так, чтобы дети по максимуму чувствовали домашнюю заботу, участие, любовь.



Не могла не задать Альбине Гавриловне важный вопрос: была ли у нее когда-нибудь мысль усыновить своего воспитанника? Не без этого, улыбнулась Альбина Гавриловна и поделилась особым случаем в своей педагогической судьбе. Однажды в ее группу поступил двухлетний мальчик Женя. Альбина Гавриловна сразу прониклась к малышу, стала уделять ему знаки внимания, иногда брать домой и сама не заметила, как прикипела к воспитаннику всей душой. Мальчик называл ее мамой. Другие детки ревностно относились к этому. Потом она как воспитатель поняла, что воспитанников нельзя выделять, кому-то одному оказывать на глазах у других детей повышенное внимание, проявлять особую заботу.



Женя давно вырос и строит свою жизнь, но дом, где он жил, и своих воспитателей не забывает — регулярно звонит, иногда приезжает. Это очень приятно, признается Альбина Гавриловна.

Моя героиня – по-настоящему счастливая женщина! Она счастлива в профессии, счастлива в личной судьбе. Со своим супругом Юрием Сергеевичем они прожили в согласии 35 лет, до самой его кончины четыре года назад. Воспитали сына Евгения и дочь Олесю. Дети получили высшее образование, каждый нашел себя в жизни.

Последние семь лет главная отрада Альбины Гавриловны — внучка Вероника. С ней она не знает усталости и готова целыми днями «под руководством» девчушки печь пироги, блины, печенье и другие разные вкусности.

Особая страница биографии А.Г. Ванеевой — донорство. Впервые она сдала кровь, когда лежала в роддоме – кровь была необходима какому-то малышу. С тех пор это стало ее жизненным принципом — несколько раз в год спасать чьи-то жизни. За более чем три десятка лет Альбина Гавриловна сдала кровь 86 раз (!) и как почетный донор России уверена, что это не предел.



За сорокалетний стаж у А.Г. Ванеевой, конечно, есть разного уровня награды — почетные грамоты, благодарности, она ветеран труда. Но главной своей наградой воспитатель считает благодарные глаза детей, их открытые сердца и ладони, полные чистой, искренней и взаимной любви.

Ольга Дмитриева.