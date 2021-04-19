Более 9 тысяч детей отдохнут в лагерях Чувашии этим летом

Тема организации летнего отдыха детей обсуждалась сегодня, 19 апреля, на еженедельном совещании в Доме правительства.

Напомним, 27 марта стартовала заявочная кампания по приобретению путевок в загородные организации отдыха. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора по Чувашии заполняемость лагерей в этом году составит 75%.

С 3 апреля началась кампания для школьников Новочебоксарска, где на сегодняшний день оформлено 79% путевок, а также Канаша и Канашского района (100% путевок).

10 апреля стартовала заявочная кампания в городе Чебоксары. Оформлены все выделенные 2154 путевки.

С 17 апреля началась кампания для детей остальных районов и городов – выделено 1522 путевки.

После 5 мая родители смогут подать заявку на получение оставшихся свободных путевок. Информацию о количестве имеющихся мест в организациях отдыха детей и их оздоровления может получить любой желающий по ссылке. Информация обновляется в автоматическом режиме.

Стоимость путевки составляет 15 950 руб., в профильную смену продолжительностью 21 день – 17 556 руб. (из расчета 836 руб. в сутки). Льготы сохранены на уровне прошлых лет.

«Нельзя забывать о том, что пандемия никуда не ушла, поэтому для обеспечения здоровья наших детей будут предприняты усиленные меры. В соответствии с новыми санитарными правилами и методическими рекомендациями Роспотребнадзора организована работа по приобретению рециркуляторов, бесконтактных термометров, антисептиков, дезинфицирующих средств, дозаторов и средств индивидуальной защиты», –отметила Заместитель Председателя Кабинета министров Чувашии – министр образования и молодежной политики Алла Салаева.

«Необходимо организовать содержательно разнообразный отдых детей в безопасной обстановке. Если для этого понадобятся дополнительные средства, мы готовы рассмотреть формы поддержки», – подчеркнул Глава Чувашии Олег Николаев.

чувашинформ.рф