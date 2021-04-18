«Единая Россия» обратится к Путину с предложением об обновлении автопарка «скорых» в регионах

С просьбой подключиться к решению вопроса нехватки машин к партии обратились участники Всероссийского форума волонтеров-медиков. По словам активистов, проблема приводит к долгому ожиданию врачей.

«[Во время пандемии] очень часто мы видели и слышали обратную связь, что нам серьёзно не хватает фонда машин скорой помощи. Несмотря на то, что нам помогала партия, Минздрав закупал очень много, мы понимаем — и по отзывам волонтёров — что нам не хватает машин. А те, которые есть, многие просто устарели», — отмечает окружной координатор Сибирского федерального округа ВОД «Волонтеры-медики» Алёна Миронова, принимающая участие в V Всероссийском форуме волонтеров-медиков в Мастерской управления «Сенеж».

Решение проблемы — вопрос первостепенной важности, медики должны добираться до пациентов в считанные минуты, подчеркнул замсекретаря Генсовета «Единой России», депутат Госдумы Евгений Ревенко.

«Эта тема касается всей страны — и не только отдаленных сел, но и крупных городов. Нам надо иначе подойти к проблеме и запустить большую программу [обновления парка машин] в масштабах всей страны. Уверен, этот вопрос заслуживает внимания Президента. Мы возьмём эту проблему в работу, и «Единая Россия» подготовит соответствующее обращение на имя Владимира Путина», — сказал он.

Добавим, в связи с пандемией нагрузка на службу «03» существенно возросла, отмечают в республиканском Минздраве. В 2020 году в Чувашии бригады скорой помощи совершили более 327 тысяч выездов. Это на 17 тысяч больше, чем в предыдущем году.

В настоящее время автопарк службы скорой медицинской помощи Чувашской Республики насчитывает 246 автомобилей, в том 26 реанимобилей.