Горячая линия по вопросам вакцинопрофилактики

В рамках Европейской недели иммунизации Управление Роспотребнадзора по Чувашской Республике по 23 апреля проводит тематическую горячую линию по вакцинопрофилактике.



Получить консультации специалистов-эпидемиологов по вакцинации против инфекционных заболеваний (в том числе от COVID-19) и другим интересующим вопросам можно по телефонам: 8(8352) 58-20-14, 58-67-74 (Управление), 56-46-66, 56-29-01 (Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике), 8 (83536) 2-29-15 (территориальный отдел в Шумерле).



Звонки от жителей республики принимаются по будням с 9.00 до 12.00 и с 13.00 до 16.00.

Консультирование граждан также осуществляется специалистами Роспотребнадзора по телефону Единого консультационного центра, который функционирует в круглосуточном режиме, без выходных дней по телефону 8 800 555 49 43 (звонок бесплатный).