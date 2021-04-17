Спасибо, колхозное крестьянство…

«Все для фронта, все для Победы!» — под таким девизом работали колхозы и сельские советы Шумерлинского района в тылу во время Великой Отечественной войны. Листая архивные документы, можно обнаружить очень интересные факты, касающиеся строительства Сурского оборонительного рубежа на территории нашего района. Так, 45 колхозов и 18 сельских советов района (включая 3 колхоза и Юманайский сельский совет, которые входили в Калининский район ЧАССР в 1941 году), внесли свой вклад в победу над врагом.

Согласно разверстке на рабочую силу, гужевой транспорт и инструменты, прилагаемой к постановлению Особого заседания Совнаркома ЧАССР и бюро Чувашского обкома ВКП(б) от 28 октября 1941 года № 93-сс, по Шумерлинскому району предписывалось мобилизовать население в количестве 8100 человек на строительство оборонительных рубежей. Вместе с тем предлагаю читателям информацию из недавно рассекреченных фондов Госархива современной истории Чувашской Республики, а именно постановление исполкома Шумерлинского райсовета депутатов трудящихся и бюро райкома ВКП(б) Чувашской АССР от 30 октября 1941 года «Об организации и проведении работ по возведению на территории района оборонительных рубежей». В соответствии с данным документом утверждены задания на колхозы, единоличный сектор по мобилизации людей, инвентаря, лошадей по району и список рабочих и служащих предприятий и учреждений города Шумерли.

(Таблицы с данными во вложении ниже)



Из данных таблиц видно, из каких конкретно колхозов и сельских советов по району планировалось мобилизовать население из числа колхозников и единоличников в количестве 7900 человек, в том числе 980 единоличников, а из г. Шумерли – 949 рабочих и служащих предприятий и учреждений.

Однако из разных отчетов и источников известно, что, например, за декаду с 15 по 25 ноября 1941 года по Шумерлинскому району на всех работах участвовало 3921 человек пеших, или 48,4 % дневного плана.

Конечно, возникает вопрос, а где же остальной народ, почему мобилизована только половина населения? Ответ, как всегда, лежит на поверхности — людей остро не хватало: колхозники, единоличники и эвакуированное население работали одновременно и на лесозаготовках, и на торфоразработке, и на Сурском рубеже, а также трудились на колхозных фермах, обеспечивая выполнение и перевыполнение планов по поставке государству и Красной Армии мяса, молока, яиц, зерна и овощей.



В связи с тем, что объемы работ были недостаточными и нависла угроза невыполнения госзадания, руководителей района и города, колхозов и сельских советов, организаций и учреждений г. Шумерли обязали мобилизовать население дополнительно в срочном порядке для успешного окончания строительства оборонительного рубежа. Подтверждение этому – выписка из протокола № 144 заседания бюро Шумерлинского района ВКП(б) от 18 декабря 1941 года: «… 19 декабря созвать совещание председателей сельских советов и колхозов по вопросам выхода рабочей силы на спецстроительство и лесозаготовки и направить ответственных работников РК (райкома) и исполкома для оказания практической помощи колхозам, необходимо вернуть рабочую силу на спецстройку…». После принятия руководством района экстренных организационных мер было привлечено, начиная со второй декады декабря 1941 года по 21 февраля 1942 года, еще более 1000 человек и задание было выполнено в указанный срок.

А. Мостайкин.