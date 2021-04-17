«Единая Россия» предложила сделать подключение к газу бесплатным для жителей

Во всех регионах страны может появиться единый оператор газификации, который упростит процедуру подключения к сетям.

Такое решение озвучил врио замсекретаря Генсовета «Единой России» Дмитрий Кобылкин в ходе своего визита в Тверскую область, когда жители деревни Грузины рассказали ему о завышенных ценах на подключение к газу. На данный момент стоимость услуги зачастую не по карману людям.



«Мы хотели попросить вас, чтобы вы обратились с инициативой к Президенту Владимиру Владимировичу Путину, чтобы подключение газа [сделали] бесплатным», — обратилась одна из жительниц деревни.

Дмитрий Кобылкин подчеркнул, что подобные обращения поступают от жителей большинства регионов страны.



«Мы обратимся к главе государства для того, чтобы решить этот вопрос. Подключение должно быть максимально разгруженным для человека. Это нужно сделать за счет средств государства. Это будет правильно», — сказал врио замсекретаря Генсовета «Единой России».

Ранее партия «Единая Россия» предложила механизм бесплатного подключения граждан к газораспределительным сетям с возложением затрат на эти цели на «Газпром». Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев заявлял, что для того, чтобы выполнить поручение Владимира Путина и поэтапно завершить газификацию к 2030 году, необходимо законодательно закрепить создание единого регионального оператора газификации. Оператор будет помогать людям в оформлении документов по принципу «одного окна», что сократит срок подключения к газовым сетям вдвое.



Напомним, «Газпром» и Чувашская Республика подписали программу газоснабжения и газификации в 2021—2025 годах. «Газпром» планирует построить на территории республики межпоселковые газопроводы общей протяженностью около 73 км, будут созданы условия для газификации 13 населенных пунктов. Со своей стороны Чувашская Республика обеспечит сооружение внутрипоселковых газопроводов протяженностью 82 км, подготовку почти 2,5 тыс. домовладений и шести котельных к приему газа.



К слову, с 2005 года уровень газификации региона вырос на 19,3% и на 1 января 2020 года достиг 93,6%.