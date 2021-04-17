В Чувашии реализуется благотворительный проект «Мечтай со мной»

В Чувашской Республике продолжается реализация федерального благотворительного проекта «Мечтай со мной», цель которого — исполнять мечты детей (от 3 до 17 лет) и пожилых людей (от 60 лет) с состоянием здоровья, угрожающим их жизни. Региональным координатором благотворительного проекта является Центр молодежных инициатив.



Дополнительную информацию можно найти на сайте Мечтайсомной.рф. По поводу исполнения заветного желания можно обращаться по телефону 8 (8352) 43-78-90 или на электронный адрес: zmi10@mail.ru.

Многолетний опыт реализации проекта позволяет с уверенностью сказать, что положительные эмоции от соприкосновения с долгожданной мечтой остаются с человеком на всю жизнь.



Источник: Минобразования Чувашии.