Учесть всё: в Шумерле вплотную занялись организацией детского летнего отдыха

Лето не за горами. Дети, которые по известным всем причинам не смогли отдохнуть в пришкольных и загородных лагерях в прошлом году, с нетерпением ожидают начала нового оздоровительного сезона. А это значит, что у ответственных за летний отдых детей и подростков лиц наступает горячая пор

Сегодня в администрации города Шумерли состоялось заседание муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха детей, их оздоровления и занятости в 2021 году. В повестке дня значились вопросы, касающиеся организации работы пришкольных оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей и детского оздоровительного лагеря «Соснячок». Зам. главы — начальник отдела образования, молодежной и социальной политики администрации г. Шумерли И.В. Сасакина отметила, что в этом году лагеря откроют свои двери с учетом заполняемости на 75 % от их проектной мощности. Открытие смен запланировано на 1 июня. В летний период будут функционировать 6 пришкольных лагерей на базе 4 образовательных учреждений с общим охватом свыше 550 детей. На это запланировано 1,5 млн рублей.

И.В. Сасакина также ознакомила со стоимостью путевок в загородные лагеря, рассказала об организации профильных смен на базе некоторых учреждений республики.

Особое внимание в ходе заседания было уделено требованиям Роспотребнадзора к организации летнего отдыха. В связи с необходимостью соблюдения мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, требования стали намного жестче. В частности, появилась необходимость регулярной сдачи анализов на covid сотрудниками лагеря, если они будут выезжать за пределы территории. Несмотря на большие финансовые затраты, правила придется четко выполнять.

Директор «Соснячка» Е.М. Трошина рассказала о работах, которые проводятся в лагере в ожидании отдыхающих. Во всех комнатах спальных корпусов проводится текущий ремонт, также предстоят работы в столовой и пищеблоке. В туалетах проводится ревизия сантехники, в медпункте произвели частичную отделку плиткой, полностью отремонтировали канализацию. Детей приятно порадуют летняя эстрада, волейбольная площадка, засеянная газонной травой. К сожалению, открытым остается вопрос асфальтирования пешеходных дорог.

Следует напомнить, что для шумерлинцев заявочная кампания по приобретению путевок в загородные лагеря стартует завтра, 17 апреля, в 9.00 часов. Родителям, чьи дети выбирают отдых в лагере, следует обратиться по месту их обучения.

Т. Александрова.