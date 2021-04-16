Краеведы обсудили вопросы с главой

13 апреля шумерлинские краеведы встретились с главой администрации Шумерли Валерием Шигашевым.

Алексей Лосев вышел с вопросом об издании книги об исторических страницах шумерлинского края. Как отметил краевед, интересных материалов о Шумерле много и надо их, объединив в одно издание, сохранить для последующих поколений. Однако в ходе обсуждения поднятой темы обнаружилось, что до стадии издания книги нужно решить много как организационных, так и содержательных вопросов, вплоть до определения концепции будущего издания. Собравшиеся пришли к мнению, что на данном этапе наиболее приемлемым является публикация краеведческих материалов на страницах газеты «Вперёд», которые в дальнейшем можно будет включить в книгу.



Предложение краеведов Анатолия Пояндаева и Николая Кондратьева касалось обустройства восточной зоны городского парка. Краеведы предлагают назвать её «Большесурской корабельной рощей». Исследователи на основе исторических документов пришли к выводу, что в начале 19 века росшие в наших лесах дубы находили применение в кораблестроении.



Идею создания зоны, посвященной Большесурской корабельной роще, на территории городского парка администрация сочла вполне реализуемой. Данный вопрос был взят на проработку.

Марина Ветликова.