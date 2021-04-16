Конкурс для настоящих мужчин

12 апреля в Центре детского творчества состоялся городской конкурс «Mens Skills», что в переводе с английского означает «мужские навыки», инициатором которого выступил Совет отцов Шумерли. В организации и проведении конкурса также приняли участие городской Совет женщин и молодежный парламент.

С приветственным словом к командам-участницам обратились заместитель главы администрации города — начальник отдела образования, молодёжной и социальной политики И.В. Сасакина, председатель Совета отцов города В.А. Ефимов, председатель Совета женщин Шумерли Е.Н. Голованова, член Совета отцов И.П. Кириллов. Было отмечено, что наряду с развитием творческих и интеллектуальных способностей подрастающего поколения нельзя забывать и о привитии им необходимых в дальнейшей жизни трудовых навыков. В связи с этим организаторами были продуманы и составлены самые что ни на есть мужские конкурсы.



Школьные команды, каждая из которых состоит из пяти семиклассников, соревновались в выполнении заданий в форме прохождения по станциям: «Хозяин» (собрать механическую мясорубку), «Столяр» (закрутить 10 шурупов), «Электрик» (собрать по схеме электрическую цепь), «Сантехник» (собрать сифон для раковины), «Папа» (пеленать куклу), «Охотник» (поразить цель в дартс), «Доктор» («оживить пациента») и «Повар» (приготовить яичницу). К каждой станции были прикреплены опытные специалисты, которые не только проводили испытания, но и консультировали конкурсантов. Это домашний мастер Олег Фомин, инженер-строитель, руководитель фирмы Алексей Жданович, учитель технологии школы № 6 Александр Михайлычев, директор магазина «Акватехника» Виктор Майоров, педагог-организатор Центра детского творчества Евгений Павлов, заведующий 3-м отделением Республиканского бюро судебно-медицинской экспертизы Ильнур Акшов, учредитель и директор кафе «Рида» Марьяна Джаппуева, председатель Совета женщин Шумерли Елена Голованова.



В каждой номинации были определены победители. А в командном зачёте лучшим знатоком мужских дел была признана команда шестой школы «Мы дети 21 века». 2-е и 3-е места достались командам восьмой гимназии «Великолепная пятерка» и третьей школы «Земляне».

Совет отцов Шумерли отметил, что и в дальнейшем будет работать по популяризации роли мужчины в семье и обществе.

Марина Ветликова.