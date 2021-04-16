14 апреля в городах и районах Чувашии завершились муниципальные этапы фестиваля Всероссийского

физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди трудовых коллективов.

В Шумерле мероприятие состоялось в прошлую субботу.

Напомним, что в нашем городе есть официальный центр тестирования ВФСК ГТО. Располагается он в ДЮСШ «Олимп». Однако фестивальный этап почему-то проходил в спортзале стадиона «Труд». Именно там в субботу собрались порядка 50 работников восьми организаций и предприятий Шумерли (ММЦ, ШЗСА, пожарной части 23, Центра детского творчества, детсада «Рябинушка», налоговой инспекции, станции скорой медпомощи и ДК «Восход»), чтобы доказать себе и судьям свою «готовность к труду и обороне». На церемонии открытия участников и их болельщиков (а многие пришли с детьми и вторыми половинками) тепло приветствовали глава администрации Валерий Шигашев, глава города Сергей Яргунин, депутаты городского Собрания. Председатель женсовета Шумерли Елена Голованова отметила благодарственным письмом династию Майоровых, три поколения которой связали свою жизнь со спортом.



В фестивале среди трудовых коллективов согласно положению приняли участие штатные сотрудники в возрасте от 25 до 59 лет, которые официально зарегистрировались на специальном ресурсе ГТО user.gto.ru и получили идентификационный номер. Они прошли испытания в зависимости от возраста и пола: мужчины подтягивались на высокой перекладине, женщины — на низкой из виса лежа, «качали пресс» из положения лежа на спине, отжимались, делали наклоны вперед на скамье. В скором будущем последует продолжение – сдача нормативов на беговой дорожке и в бассейне.



Большинство шумерлинцев, сдававших комплекс ГТО 10 апреля, были в возрасте от 25 до 45 лет. Шестилетняя Сонечка Варжина стала самой юной «внеконкурсной» участницей, вслед за своей мамой повторяя все упражнения. Оказывается, девочке это совсем не трудно: она является воспитанницей тренера по спортивной аэробике Дмитрия Комарова.



Самые спортивные в своих возрастных группах среди мужчин и женщин получили грамоты и медали. А представлять Шумерлю на региональном этапе фестиваля ГТО будет команда ШЗСА. Соревнования состоятся 18 апреля в цивильской ДЮСШ «Асамат».



10 апреля прошел и муниципальный этап среди работников трудовых коллективов Шумерлинского района, сообщается на сайте районной администрации. Местом приема тестовых испытаний стала спортивная школа им. В.Н. Ярды. Свои физические возможности в этот день проверяли работки школ, ЦСБА и Шумерлинской школы-интерната. По итогам общекомандного зачета победителем фестиваля стала команда Егоркинской школы, 2-е место заняла команда Ходарской школы и 3-е — Туванской школы.

Наталья Игнатьева.

Справочно

Идея о единых спортивных нормах для всей страны и награждении специальным знаком тех, кому эти нормы покорились, появилась в 1930 году. А 11 марта 1931 года комплекс ГТО был утвержден постановлением Всесоюзного совета физической культуры. В первое предвоенное десятилетие нормы ГТО сдали 6 миллионов человек. И после того как страна вернулась к мирной жизни, культ силы и ловкости никуда не исчез. Советских физкультурников делили на семь возрастных ступеней: 7-9 лет, 10-11 лет, 12-13, 14-15, 16-18, 19-39 (для мужчин) и 19-34 (для женщин), 40-60 (для мужчин) и 35-55 (для женщин). Достигнув пенсионного и непризывного возраста, люди автоматически сходили с дистанции. Современная возрастная модель более снисходительна, в ней 11 возрастных ступеней: пять – для детей, две – для мужчин и женщин в расцвете сил и четыре для людей старше 40 лет. Даже в 70 лет можно получить значок, если умеешь ходить со скандинавскими палками.



Если сравнивать нынешние нормативы с теми, что были в советской программе ГТО, сразу станет заметно, как они поменялись. Десятилетний советский школьник должен был пробежать 30-метровую дистанцию за 5,2 секунды для получения золотого значка и за 5,8 секунды — для серебряного. Сейчас норматив — 5,4 и 6 секунд соответственно. Его ровеснице, прыгнувшей в длину на 2,5 метра, сейчас положен золотой значок, а 30 лет назад за это не дали бы и серебряного. Взрослый мужчина должен был метать гранату на 40 метров, сейчас – на 34. Впрочем, некоторые задания, например подтягивания, наоборот, усложнились. А отжиматься теперь требуется от пола, а не от скамейки, как раньше. 70-летним позволено отжиматься от стула.

Источник: spbdnevnik.ru.

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Знаки ГТО помогут при поступлении

Вступивший в силу приказ Минобрнауки России может изменить подход к систематическим занятиям физической культурой среди учащихся общеобразовательных школ. Если раньше абитуриенты могли получить дополнительные баллы к ЕГЭ лишь при наличии золотого знака отличия ГТО, то теперь бонусы дают серебряные и бронзовые.



Важно, чтобы эти знаки были выданы за выполнение нормативов для той возрастной группы, к которой абитуриент относится в год поступления.



Данная инициатива обсуждалась 24 марта 2021 года на встрече министра спорта России Олега Матыцина с руководителями физкультурно-спортивных организаций и была поддержана.

За знак отличия комплекса «Готов к труду и обороне» вуз теперь должен начислять не менее двух баллов.

Источник: vk.com/gto21region.