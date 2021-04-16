За чистый город!

Сегодня, 16 апреля, в Шумерле проходит первый этап общегородского весеннего субботника по санитарной очистке и благоустройству. В него активно включились коммунальная служба, промышленные предприятия, школы, детсады и учреждения допобразования, управляющие компании. Следующий этап общегородского субботника запланирован на 23 апреля. Но это не означает, что работы по благоустройству и уборке подведомственных территорий остановится. По согласованию между администрацией города и МУП «Коммунальник» собранный мусор будет вывозиться на полигон ТБО бесплатно для участников субботника.

А 24 апреля Шумерля присоединится ко всероссийскому субботнику. В нашем городе решено посвятить этот день уборке парка культуры и отдыха. Эта общественная территория выбрана не случайно: парк благоустраивался в рамках федеральной программы формирования комфортной городской среды, сейчас готовятся документы на участие в федеральном конкурсе грантов, и широкое участие жителей во всех мероприятиях на территории парка приветствуется. Это своего рода показатель нужности общественной территории и заинтересованности самих жителей в ее благоустройстве. Администрация города надеется, что горожане откликнутся на призыв и придут в 24 апреля к 10 часам в парк, чтобы внести свою лепту. Инвентарем и хорошим настроением обязательно обеспечат!



Что касается других общественных территорий – сквера им. В.М. Скаржевского и сквера Победы, — то там наводить порядок будут трудовые коллективы и школьники по утвержденному плану.