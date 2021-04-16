Горючий сезон: в Русских Алгашах огонь уничтожил четыре дома

В минувшую среду в Русских Алгашах по улице Школьной полностью сгорели четыре бревенчатых дома. Два из них были жилыми, третий использовался под дачу, четвертый пустовал. Пламя перекинулось еще на два хозяйства, в результате чего в одном полностью сгорели надворные постройки, в другом — забор, деревянный туалет и часть сарая. К счастью, пострадавших нет.



Как сообщил газете старший инспектор ОНД и ПР по г. Шумерле и Шумерлинскому району главного управления МЧС России по Чувашии Евгений Тортев, огонь возник в поле, после чего непосредственно перекинулся на деревню. Причины возгорания пока устанавливаются, основные версии — неосторожное обращение с огнем и пал травы. Сами жители не исключают и версию умышленного поджога.

Всего в тушении пожара было задействовано 17 единиц техники, из них 6 единиц основной пожарной техники.

Надежда Едельскова, пострадавшая:

«Пожар начался неожиданно в двенадцатом часу дня. Мы с соседкой пили чай, как вдруг услышали крики: «пожар, горим!» Выбежали, смотрим — горит трава в поле, огонь уже охватил забор, баню и надворные постройки. Спасибо соседям, которые сразу начали тушить — кто ведрами с водой, кто лопатами. Я в панике успела вынести из дома только документы. Когда приехали пожарные, пламя уже охватило соседний дом и перекинулось через улицу… Наш с сестрой родительский дом сгорел до тла, мы остались без ничего. Спасибо, пока приютили родственники».

Ольга Дмитриева.

Уважаемые Шумерлинцы!

Администрация Шумерлинского района обращается ко всем неравнодушным. Важна любая помощь погорельцам. Желающие помочь могут обращаться в администрацию Русско-Алгашинского сельского поселения, где находятся контакты пострадаших граждан.

При обнаружении возгораний вблизи территорий лесного фонда незамедлительно принимайте меры к тушению –сообщайте в КУ ЧР «Лесная охрана» по тел. 8 (8352) 40-24-00 или на федеральную прямую линию по тел. 8-800-100-94-00.

Глава Чувашии Олег Николаев напомнил, что Кабинетом министров Чувашии принято постановление об изменении порядка предоставления единовременной материальной помощи гражданам за счет средств региональной казны.

Согласно документу для граждан, пострадавших в результате пожара жилого дома (жилого помещения), размер помощи составит по 10 тысяч рублей на каждого совместно проживающего члена семьи. В том случае, когда из-за пожара пострадали надворные постройки (гараж, баня, помещения для содержания домашнего скота и птицы), семья получит компенсацию в 5 тысяч рублей.

«Если пострадавшие в результате пожара попадут под это решение, то срочно надо оказать им помощь», – сказал руководитель региона.

Также Олег Николаев акцентировал внимание на том, что необходимо проводить превентивные мероприятия и разъяснительную работу среди населения по пожарной безопасности.

ИА «Чувашинформ.рф».

Глава Чувашии Олег Николаев дал поручение ГКЧС Чувашии совместно с Госслужбой по юстиции проанализировать действующие нормы административного кодекса о правонарушениях на предмет дифференцированной ответственности за пал травы в зависимости от размера нанесенного ущерба.

Выжигание сухой травы, стерни, пожнивных, порубочных остатков приводит к неконтролируемым возгораниям и представляет собой огромную опасность не только для лесного фонда, но и населенных пунктов. Палы распространяются на очень большие расстояния. Другой причиной травяных пожаров становятся хулиганские действия или неосторожность: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, искра из глушителя мотоцикла или автомобиля.

Выходя во двор и сжигая сухие листья, траву и мусор, граждане не учитывают, что ветер может сделать обычный костер неуправляемым пламенем. Травяные палы охватывают большие площади и распространяются очень быстро. При сильном ветре фронт огня перемещается со скоростью до 25-30 км/час. Это очень затрудняет их тушение.

Единственным эффективным способом борьбы с травяными палами является их предотвращение, а также грамотность и сознательность граждан и полный отказ от выжигания сухой растительности.

Источник: vk.com/shumerlyavk.