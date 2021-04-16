В преддверии лета

17 апреля стартует кампания по приобретению путевок в загородные детские лагеря. На данный момент максимальная наполняемость лагерей планируется только на 75 % проектной мощности.

Усиленно готовится к летнему сезону и наш «Соснячок». Благодаря средствам из местного бюджета в размере 500 тысяч рублей и материальной помощи неравнодушных предпринимателей, горожан и уроженцев Шумерли.

Мы идём в графике, — сообщила газете в четверг директор лагеря Елена Трошина. – На выделенные из бюджета города средства планируются мероприятия по дератизации (97 тысяч рублей) и дезинфекции (53 тысячи), косметический ремонт корпусов (180 тысяч), приобретение посуды (100 с небольшим тысяч). Это самые необходимые наши нужды. Руководство города, отдел образования тесно с нами работают, изыскивают дополнительные финансовые средства, решают организационные вопросы, чтобы «Соснячок» смог удовлетворить всем требованиях и нормам и не выпасть из государственного единого реестра организаций отдыха детей и их оздоровления.

Большой объем работ произведен за счет благотворителей и добровольцев. Их вклад есть и в наладке теплоснабжения в корпусах и душевой, и в отремонтированном медицинском кабинете, и в обустройстве летней эстрады. О некоторых газета уже писала ранее.

Большой объем работ произведен за счет благотворителей и добровольцев. Их вклад есть и в наладке теплоснабжения в корпусах и душевой, и в отремонтированном медицинском кабинете, и в обустройстве летней эстрады. О некоторых газета уже писала ранее. Безвозмездно с пуско-наладкой сантехники нам помогает Николай Егоров, Сергей Архипов установил сигнализатор загазованности, — рассказала подробнее Елена Трошина. — Набирает обороты и помощь от Альбины Никифоровой, она понимает состояние лагеря и объемы работы. 10 апреля на территории проводили субботник, в котором принимали участие не только наши работники, но и члены семей, знакомые, за что я им благодарна. 23 апреля на помощь планируют прийти сотрудники ШЗСА. К тому времени сойдет снег и фронт работ будет более четким. Не хотим организовывать «принудиловку» с привлечением педагогов школ и детсадов, как было когда-то , попробуем обойтись без этого.

Помимо подготовки зданий и территории лагеря, директор озадачена проблемой с водоснабжением. Сейчас лагерь работает на перенасыщенной бором воде из своей скважины, а централизованное водоснабжение невозможно – в сильные морозы водопровод замерз и до сих пор подача воды из города не осуществляется. Из-за этого лагерь рискует не получить санэпидзаключение. Тут, к сожалению, теплота людских сердец бессильна, вся надежда только на теплые апрельские дни.

Напоминаем, что вы можете оказать лагерю «Соснячок» благотворительную помощь деньгами, материалами, своим трудом, чтобы у юных шумерлинцев лето прошло весело и с комфортом.

Наталья Игнатьева.

В тему

Стоимость путевки в загородные лагеря на 21 день составляет 15950 рублей. Величина прожиточного минимума на душу населения на 2021 год установлена в размере 9804 рубля. Исходя из этого, вычисляется величина родительской платы за путевку.

Плата в 20 % от стоимости вносится родителями, если уровень дохода семьи на одного человека не превышает 14706 рублей. Размер родительской платы за смену в 21 день — 3190 рублей.

Плата в 30 % от стоимости вносится родителями, если уровень дохода семьи на одного человека не превышает 19608 рублей. Размер родительской платы за смену в 21 день — 4785 рублей.

Плата в 50 % от стоимости вносится родителями, если уровень дохода семьи на одного человека более чем 19608 рублей. Размер родительской платы за смену в 21 день — 7975 рублей.



Источник: сайт администрации г. Шумерли.