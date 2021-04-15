Шумерлинские гимназисты внесли вклад в создание фильма на тему «Уважение»

Обучающиеся, педагоги, родители МБОУ «Гимназия №8» города Шумерля приняли участие во Всероссийской акции «Киноэкология», которая проходит в рамках Всероссийского народного проекта «Киноуроки в школах России», собрав очередную партию макулатуры.

Вырученные средства будут направлены на создание фильма на тему «Уважение» под названием «Три солнца», который будет снят в Чувашии. В съемках примут участие школьники республики. Киноленту покажут в учебных заведениях по всей России.

gshum.cap.ru