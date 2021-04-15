15 Апр

Прокурор Чувашии проведет личный прием граждан

20 апреля, во вторник, с 15.00 часов прокурор Чувашской Республики Андрей Фомин проведет личный прием граждан по вопросам соблюдения социальных прав ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и иных лиц, родившихся и проживающих в указанные годы.


Приём состоится в помещении прокуратуры Чувашской Республики по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 48. Шумерлинцам, желающим попасть на личный прием к прокурору, не обязательно приезжать в Чебоксары, а достаточно прийти в Шумерлинскую межрайпрокуратуру, где будет организована видеоконференцсвязь с прокуратурой республики.


Записаться на прием, сообщить о желании участвовать в приеме посредством видеоконференцсвязи или уточнить дополнительную информацию можно заранее в рабочее время по телефону 8 (8352) 39-20-43, а также по телефонам Шумерлинской межрайонной прокуратуры: 8 (83536) 2-33-61, 2-03-59.


В приоритетном порядке будут приниматься граждане по предварительной записи.


Пресс-служба прокуратуры Чувашии.

Автор записи: anna

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