Прокурор Чувашии проведет личный прием граждан

20 апреля, во вторник, с 15.00 часов прокурор Чувашской Республики Андрей Фомин проведет личный прием граждан по вопросам соблюдения социальных прав ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла и иных лиц, родившихся и проживающих в указанные годы.



Приём состоится в помещении прокуратуры Чувашской Республики по адресу: г. Чебоксары, ул. К. Маркса, 48. Шумерлинцам, желающим попасть на личный прием к прокурору, не обязательно приезжать в Чебоксары, а достаточно прийти в Шумерлинскую межрайпрокуратуру, где будет организована видеоконференцсвязь с прокуратурой республики.



Записаться на прием, сообщить о желании участвовать в приеме посредством видеоконференцсвязи или уточнить дополнительную информацию можно заранее в рабочее время по телефону 8 (8352) 39-20-43, а также по телефонам Шумерлинской межрайонной прокуратуры: 8 (83536) 2-33-61, 2-03-59.



В приоритетном порядке будут приниматься граждане по предварительной записи.



Пресс-служба прокуратуры Чувашии.