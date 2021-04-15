ОАО «Ядринмолоко – «Меценат года-2020»

13 апреля в России отмечался День мецената и благотворителя.
Ядринский район давно известен своими знаменитыми меценатами-благотворителями — братьями Таланцевыми. Есть они и сейчас.
Из предприятий и учреждений района, активно занимающихся благотворительностью, пожалуй, особое место занимает ОАО «Ядринмолоко» — крупнейший производитель молочной продукции в Приволжском федеральном округе. Особая поддержка предприятием оказывается развитию спорта в районе и республике.
И не удивительно, что в этом году на Дне ядринского землячества ОАО «Ядринмолоко» было признано меценатом 2020 года.
На днях мы встретились с генеральным директором ОАО «Ядринмолоко» Сергеем Борисовичем Токсубаевым и попросили подробнее рассказать о благотворительной деятельности.
- Сергей Борисович, в этом году ОАО «Ядринмолоко» отмечает 90-летний юбилей. Говорят, что 2021 год предприятие решило провести под эгидой «90 добрых дел»
- Добрые дела, меценатство, благотворительная деятельность нашего предприятия курируются коммерческим директором Романом Николаевичем Маловым. Ежегодно мы оказываем большую спонсорскую помощь малоимущим и многодетным семьям района, финансовую помощь в проведении различных районных и республиканских спортивных мероприятий, активно поддерживаем конный спорт. Роман Николаевич сам еще в школьные годы увлекался разными видами спорта: самбо, дзюдо, футболом, сейчас активно занимается хоккеем. Считает, что молодежь района и республики должна вести активный здоровый образ жизни, заниматься спортом, быть полезной обществу.
Поэтому, можно сказать, мы еще в прошлом году взяли под наше крыло ядринскую футбольную команду «Рубин». Полностью экипировали команду, сопровождаем футбольные матчи, организовываем концертные программы, привлекаем болельщиков. Тренирует ребят сотрудник ОАО «Ядринмолоко» Олег Паршаков. И есть положительные результаты. По итогам 2020 года наша команда заняла 3-е место на Чемпионате Чувашии по футболу.
А старт «добрым делам» был дан в самом начале нового года. Выступили спонсорами на «Лыжне России-2021».
Поддержали хоккейную команду ВХЛ «Чебоксарские богатыри», первенство ПФО по легкой атлетике, первенство города Чебоксары по тайскому боксу и т.д.
- Слышали, что в период сложной эпидемиологической ситуации ОАО «Ядринмолоко» оказывало большую гуманитарную помощь людям пожилого возраста из соседних регионов.
- Да. Людям пожилого возраста молочную продукцию предприятия наши волонтеры доставляли не только в своем районе и республике, но и в соседних регионах – в Нижнем Новгороде, Йошкар-Оле.
Вместе с Чувашской региональной общественной организацией содействия в решении социальных проблем семьи и человека «Мир добра» также оказывали гуманитарную помощь малоимущим семьям республики.
- В прошлом году на Пасху многие малоимущие семьи района получили от ОАО «Ядринмолоко» хорошие продуктовые наборы. Будет ли такая акция в этом году?
- Да, тогда мы подготовили более 600 продуктовых наборов в помощь многодетным и малоимущим семьям, одиноким жителям республики. Добрая традиция будет продолжена и в этом году.
Также предприятие оказывает спонсорскую помощь жителям района, попавшим в трудные жизненные ситуации.
Ежегодно сотрудники ОАО «Ядринмолоко» получают хорошие подарки к Новому году, 23 февраля, 8 марта, а дети сотрудников – ко Дню защиты детей. Добрых дел на счету предприятия получается гораздо больше. Тем более год продолжается и впереди юбилейные мероприятия.
Отрадно, что добрые традиции братьев Таланцевых нашли достойное продолжение в руководстве и деятельности ОАО «Ядринмолоко», которое по праву получило высокое звание «Меценат года-2020».
Е. Казакова.
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