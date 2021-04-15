ОАО «Ядринмолоко – «Меценат года-2020»

13 апреля в России отмечался День мецената и благотворителя.

Ядринский район давно известен своими знаменитыми меценатами-благотворителями — братьями Таланцевыми. Есть они и сейчас.

Из предприятий и учреждений района, активно занимающихся благотворительностью, пожалуй, особое место занимает ОАО «Ядринмолоко» — крупнейший производитель молочной продукции в Приволжском федеральном округе. Особая поддержка предприятием оказывается развитию спорта в районе и республике.

И не удивительно, что в этом году на Дне ядринского землячества ОАО «Ядринмолоко» было признано меценатом 2020 года.

На днях мы встретились с генеральным директором ОАО «Ядринмолоко» Сергеем Борисовичем Токсубаевым и попросили подробнее рассказать о благотворительной деятельности.