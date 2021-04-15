КИНОПРОБЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ЧУВАШИИ

В республике начался отбор актеров для фильма «Три солнца»
В кинопробах художественного короткометражного фильма «Три солнца» приняли участие чувашские школьники. Картину будут снимать в Чувашии в рамках проекта партии «Единая Россия» «Киноуроки в школах России». Фильмы проекта рассказывают детям языком кино о добре и зле, сострадании, патриотизме и других чувствах. Наш фильм будет об уважении.
Фильм «Три солнца» расскажет о мальчике Егоре, приезжающим погостить к родственникам в чувашскую деревню. Автор сценария и режиссер фильма Елена Дубровская вместе с помощниками в течение нескольких часов общалась с ребятами, которые прислали на кастинг свои видеовизитки.
- Мне понравилось участвовать в кастинге, и я не особо переживал, — рассказал о своих впечатлениях от кинопроб Николай Иванов, 14-летний школьник из села Шихазаны Канашского района республики. — Мне задавали классные вопросы. Было очень весело общаться. Я прочитал рассказ «Три солнца». Он очень понятный и настоящий. Но ситуация, которая в нем рассказана, сложная. Этот рассказ вдохновил меня. Мне кажется, у каждого человека от рассказа могут быть разные выводы. Я свои выводы для себя сделал и согласен с главным героем.
Инна Исаева, директор гимназии № 5, депутат Государственного совета Чувашии от партии «Единая Россия» присутствовала на пробах и поделилась впечатлениями от мероприятия.
- Нам очень важно, что наша республика вошла в это проект. Сегодня наши дети участвуют в кинопробах фильма, который расскажет о таком ценном человеческом качестве, как уважение. Мне кажется, нашему региону очень близка и понятна эта тема. Она заложена в нашей исторической памяти, — говорит Инна Исаева. — Мне очень понравилось, как дети себя презентуют. Здорово, что ребята из малых сел, городов сейчас участвуют в таком масштабном проекте.
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