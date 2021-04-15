КИНОПРОБЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ ЧУВАШИИ

В республике начался отбор актеров для фильма «Три солнца»

В кинопробах художественного короткометражного фильма «Три солнца» приняли участие чувашские школьники. Картину будут снимать в Чувашии в рамках проекта партии «Единая Россия» «Киноуроки в школах России». Фильмы проекта рассказывают детям языком кино о добре и зле, сострадании, патриотизме и других чувствах. Наш фильм будет об уважении.

Фильм «Три солнца» расскажет о мальчике Егоре, приезжающим погостить к родственникам в чувашскую деревню. Автор сценария и режиссер фильма Елена Дубровская вместе с помощниками в течение нескольких часов общалась с ребятами, которые прислали на кастинг свои видеовизитки.