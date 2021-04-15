В Шумерлинском районе из-за пала сухой травы сгорели 4 дома и сарай

14 апреля, в селе Русские Алгаши Шумерлинского района произошел пожар. Огонь уничтожил 4 бревенчатых дома (из них два жилых) и деревянный сарай.

По оперативным данным, в результате пожара никто не пострадал. Размер ущерба устанавливается.

Глава Чувашии Олег Николаев распорядился срочно оказать помощь пострадавшим. Он напомнил, что сегодня Кабинетом министров Чувашии принято постановление об изменении порядка предоставления единовременной материальной помощи гражданам за счет средств региональной казны.

Согласно документу, для граждан, пострадавших в результате пожара жилого дома (жилого помещения), размер помощи составит по 10 тысяч рублей на каждого совместно проживающего члена семьи. В том случае, когда из-за пожара пострадали надворные постройки (гараж, баня, помещения для содержания домашнего скота и птицы), семья получит компенсацию в 5 тысяч рублей.

«Если пострадавшие в результате пожара попадут под это решение, то срочно надо оказать им помощь», – сказал руководитель региона.

Также Олег Николаев акцентировал внимание на том, что необходимо проводить превентивные мероприятия и разъяснительную работу среди населения по пожарной безопасности.

«Снега в этом году хоть и было много, но он очень быстро тает. Земля сухая. Мы должны эти факты учитывать и разъяснять людям о возможных последствиях безответственных действий», – сказал он.

Напомним, что с 25 апреля в Чувашии установят особый противопожарный режим.

чувашинформ.рф