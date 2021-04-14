Шумерлинские шахматисты сыграли в масштабном всероссийском турнире

С 8 по 12 апреля в Чебоксарах проходил крупный шахматный турнир – Мемориал В.Д. Сергиевского, этап Гран-при России по быстрым шахматам. Турнир стал шахматным событием всероссийского масштаба – в нём приняло участие 136 участников со всей России, включая 12 гроссмейстеров, множество чемпионов России разных лет, победителей крупных международных супертурниров. Турнир стал едва ли не сильнейшим в истории шахмат в Чувашии.

Для шумерлинцев, Александра Никифорова, Геннадия Стожарова и Юрия Отникова, этот турнир также стал важным моментом их шахматной карьеры. Боевые партии с сильными мастерами, возможность сыграть с титулованными гроссмейстерами — это то, что остаётся в памяти и вдохновляет.

Александр Никифоров увозит с звёздного турнира ничью с международным мастером, ожесточённое, хоть и проигранное окончание, с другим международным мастером, которое будет ещё долго анализироваться, а также 6 набранных очков из 11 возможных.

С аналогичным результатом в 6 очков закончил турнир Геннадий Стожаров, выдавший внушительный финиш.

5 очков, а также ряд ярких партий на счету Юрия Отникова.

Также шумерлинские шахматисты имели шанс занять призовые места в своих категориях среди шахматистов из Чувашии: среди ветеранов — Геннадий Стожаров, среди юниоров — Юрий Отников, но сделать это не удалось. В итоговой турнирной таблице шумерлицы оказались в разных местах середины – 46 место у Александра Никифорова, 59 место у Геннадия Стожарова, 82 место у Юрия Отникова из 136 участников.

Победителем турнира стал международный гроссмейстер Алексей Сарана (Москва), второе место у международного гроссмейстера Павла Понкратова (Москва), третье место занял международный гроссмейстер Максим Чигаев (Тюменская область).

Мемориал Сергиевского подарил шумерлинским шахматистам яркие победы, запоминающиеся партии с титулованными шахматистами, а также важное чувство «я могу на равных играть с международными мастерами».

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